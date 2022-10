PSG-OM: penalty oublié, carton rouge… Tudor ne charge pas l’arbitrage de Turpin

Après la défaite de l’OM face au PSG (1-0) lors du Classique dimanche au Parc des Princes, l’entraîneur de l’OM, Igor Tudor, a été relativement sage avec Clément Turpin. Le coach croate aurait pu davantage critiquer certaines décisions de l’arbitre comme une main de Mukiele dans la surface ou le carton rouge écopé par Samuel Gigot.

On a connu des Classiques plus sulfureux. Dimanche soir au Parc des Princes, malgré un match serré et une petite échauffourée en deuxième période, l'après-match était relativement calme et personne ne contestait la victoire du PSG face à son rival phocéen (1-0). Les Olympiens peuvent pourtant avoir quelques regrets. Car si l’OM a regardé les Parisiens dans les yeux et n’a pas à rougir de son revers, certaines décisions arbitrales de Clément Turpin furent litigieuses. Et à l'avantage des Parisiens.

En deuxième période au retour des vestiaires, sur une frappe d’Alexis Sanchez, le ballon touche la main de Nordi Mukiele. Harit a beau protester, Clément Turpin ne bronche pas. Quelques minutes plus tard, Samuel Gigot adresse un gros tacle sur Neymar. Carton rouge.

"On m'a dit que Gigot ne touche pas Neymar"

Pour Igor Tudor, cette expulsion "a mis fin au match." Relancé sur le sujet, l'entraîneur croate de l'OM n'a pas souhaité en rajouté même s'il a clairement exprimé son scepticisme : "Je n'ai pas vu, mais on m'a dit qu'il ne touche pas le joueur. Il faut que je regarde les images. Si vous donnez un carton rouge parce qu'il l'a touché, c'est normal. Mais si c'est juste pour sanctionner l'intention, c'est une erreur."



Avec cette défaite concédée à Paris, l'OM est quatrième de Ligue 1 à un point du podium. Prochain rendez-vous pour les Marseillais, samedi (21h), face à Lens, au stade Vélodrome.