PSG: "On ne se rend pas compte de ce qu'il a subi", Di Meco défend Mbappé

Pour Eric Di Meco, le spleen affiché par Kylian Mbappé n’a rien de choquant. Le membre de la Dream Team RMC Sport estime même qu'il faut être indulgent envers l'attaquant parisien.

"On ne se rend pas compte de ce qu’a subi ce gamin pour prolonger, les pressions subies." Pour Eric Di Meco, consultant RMC Sport, Kylian Mbappé mérite un peu de soutien et d’indulgence.

"Le président de la République et l’émir du Qatar l’ont appelé pour qu’il reste au PSG. Il s’est fait retourner le cerveau. Ils lui ont fait des promesses. On peut dire que c’est un capricieux, et à la limite il a le droit de l’être parce qu’il fait des choses que les autres ne font pas sur le terrain et surtout il est irréprochable depuis qu’il est au PSG", a-t-il souligné ce jeudi dans "Rothen s’enflamme".

"Il mange la carotte"

Comme expliqué par RMC Sport, Mbappé songe à faire ses valises lors du prochain mercato hivernal, convaincu que les promesses faites au moment de sa prolongation XXL l’été dernier n’ont pas été tenues. Entre le champion du monde et les dirigeants parisiens, la relation est désormais très tendue.

"Peut-être qu’il a demandé un fonctionnement normal pour un club qui veut aller chercher la Ligue des champions. Peut-être qu’il a simplement demandé un fonctionnement comme ce qui se fait au Real Madrid. Peut-être qu’il a fait des demandes d’un joueur star du vestiaire. Moi j’ai joué avec des mecs qui parlaient à leur président, qui ont fait virer des joueurs parce qu’ils leur faisaient trop d’ombre ou parce qu’ils n’étaient pas dans le bon état d’esprit", a insisté Di Meco sur RMC.

A ses yeux, le spleen de Mbappé n’a donc rien de choquant. "Aujourd’hui, on voit qu’il est aligné en pointe parce qu’on veut mettre Neymar et Messi dans les meilleures dispositions. C’est lui qui mange la carotte et qui doit la fermer. Et on ne sait même pas le dixième de ce que le PSG lui a promis", a conclu l’ancien joueur de l’OM. Buteur sur penalty mardi face au Benfica (1-1) en Ligue des champions, après deux matchs sans marquer, Mbappé sera très attendu (et observé) contre l’OM en Ligue 1.