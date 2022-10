PSG: le vestiaire est-il vraiment contre Kylian Mbappé ?

Tout le battage médiatique autour de Kylian Mbappé fait parler dans le vestiaire comme ailleurs. L’un des objectifs de la direction était d’apaiser un groupe divisé la saison passée. Il n’est pas vraiment atteint pour le moment, et ce n’est pas de la seule responsabilité de l’international français.

• Mbappé et Neymar, la froideur amicale

"Avec Neymar, on a toujours eu une relation basée sur le respect mais on a toujours eu des moments plus froids, parfois plus chauds", disait Kylian Mbappé le 5 septembre dernier. Le caviar que lui a délivré Neymar le lendemain contre la Juventus n’a pas changé grand-chose. Cette saison, les relations entre le Français et le Brésilien sont très fraîches. Neymar ne cache pas, en privé, son incompréhension face aux pouvoirs qui seraient accordés au numéro 7 du PSG. Ce qui ne l’empêche pas de combiner régulièrement avec Mbappé sur le terrain. Il y a eu quelques accrocs comme le "penalty gate" ou ces situations où Neymar aurait préféré être servi par son partenaire, mais globalement leur entente sur le terrain fonctionne plutôt bien.

>> Malaise Mbappé au PSG: toutes les infos EN DIRECT

• Les Sud-Américains et les autres ?

Dans le vestiaire, deux groupes se sont formés et ça ne date pas de cette saison. Il y a celui des Sud-Américains/hispanophones et l’autre composé essentiellement des Français. "C’est un raccourci", relève un habitué du Camp des loges. La réalité est sans doute plus nuancée. Navas apprécie "le groupe des Français" dont il est proche. Le gardien n’a pas forcément apprécié la proximité de Neymar et de Donnarumma. Sergio Ramos a lui tissé un lien avec plusieurs Français. D’ailleurs, il est très apprécié par les Titis à qui il n’hésite pas à donner des conseils. En se séparant de Leandro Paredes et d'Angel Di Maria, les dirigeants pensaient avoir moins de souci à ce niveau.

• Mbappé "reste profesionnel" au Camp des loges

Actuellement au centre de toutes les attentions, au club mais aussi à l’extérieur, Mbappé ne semble pas perturbé. Concernant les bruits selon lesquels il serait capricieux, notamment au centre d’entrainement, le club dément fermement. Son attitude auprès des salariés n’a pas changé, "même s’il lui arrive comme tout le monde d’être de moins bonne humeur", nous dit ce témoin qui le croise au centre d'entraînement notamment: "Il reste professionnel". Même s’il est un peu moins bien ces derniers temps, sa prestation en Ligue des champions contre le Benfica (1-1) était aboutie.