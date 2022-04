PSG: Pastore raconte les après matchs enflammés en boîte de nuit après les victoires contre l'OM

Avant le choc PSG-OM programmé dimanche au Parc des Princes, Javier Pastore a raconté ses souvenirs de ce grand classique du championnat de France dans un entretien au Parisien. Avec une belle anecdote sur les soirées avec Ezequiel Lavezzi.

Il n’a pas volé sa réputation de fêtard. Connu pour être un excellent compagnon de soirée, Ezequiel Lavezzi a longtemps été l’ambianceur numéro un du PSG. C’est ce que confirme son compatriote Javier Pastore dans les colonnes du Parisien ce vendredi. Avec une savoureuse anecdote sur les après matchs enflammés des Parisiens après leurs victoires contre l’OM il y a quelques années.

"On rigolait, on buvait du vin"

"Après presque chaque match, on avait notre groupe, on partait dans la maison de Pocho Lavezzi ou dans la mienne et on arrivait vers 2-3 heures du matin. Pocho faisait à cuisiner pour tout le monde, on mangeait, on rigolait, on buvait du vin", raconte l’ancien milieu du PSG (2011-2018), aujourd’hui à Elche en Espagne. "Je ne me rappelle plus de l’année où on était sortis en discothèque à Paris avec presque toute l’équipe, les copines. Parfois, c’était même difficile d’entrer, tellement on était nombreux ! La discothèque nous disait : 'Non vous êtes trop, c’est pas possible.' On avait une super ambiance. Je n’ai plus connu un groupe comme au PSG", poursuit Pastore.

Il aura forcément un œil dimanche sur le choc entre Paris et l'OM (20h45), programmé au Parc des Princes en clôture de la 32e journée de Ligue 1. Après leur nul à l'aller (0-0) au Vélodrome, les deux rivaux ont des objectifs bien différents : les Parisiens, battus chez eux en septembre 2020 (1-0) par les coéquipiers de Boubacar Kamara, veulent l'emporter pour se rapprocher d'un dixième titre de champion de France, alors que les Marseillais rêvent d'un succès pour conforter leur deuxième place.

En confiance, ils viennent de se qualifier pour le dernier carré de l'Europa Conference League et sont sur une série de huit victoires toutes compétitions confondues. De son côté, le PSG reste sur onze buts inscrits lors de ses deux derniers matchs (5-1 contre Lorient et 6-1 à Clermont).