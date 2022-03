Elche: les excuses de Pastore après ses insultes contre un arbitre

Resté sur le banc de touche lors de la défaite d’Elche face au Barça le week-end dernier (1-2), Javier Pastore a quand même fait parler de lui. En fin de match, l’Argentin a écopé d’un carton rouge pour avoir insulté l’arbitre. Susceptible d’être suspendu pour un moment, le milieu de terrain a présenté ses excuses sur Twitter.

Connu pour son talent, mais aussi ses nombreuses blessures, Javier Pastore peine à retrouver l’importance qu’il avait au PSG. À Elche, le milieu de terrain est peu titulaire et ne compte ni but, ni passe décisive sur ses dix matchs disputés en Liga.

Installé sur le banc de touche, lors de la défaite des siens contre le FC Barcelone le week-end dernier (1-2), l’Argentin n’a pas su garder ses nerfs devant le scénario de la rencontre. À la 88ème minute, le joueur est expulsé pour avoir insulté l’arbitre. Via un message sur les réseaux sociaux, Pastore a présenté des "excuses" pour les propos tenus, tout en expliquant les causes de cette frustration: "C’était le résultat de la tension qui entoure un match comme celui-là, au cours duquel l’équipe a tout fait pour remporter une victoire qui s’est échappée dans les derniers instants."

Une lourde suspension à venir ?

Longtemps vu comme le chouchou du Parc des Princes lors de son passage en France, Pastore a eu des mots pour toutes les personnes pouvant subir les conséquences de sa frustration. En passant par les arbitres, et les supporters: "Je souhaite profiter de cet espace pour présenter publiquement mes excuses à mes coéquipiers, au staff technique, au club et au corps arbitral, que j’ai toujours respecté. Et aussi à vous "franjiverdes", mes excuses pour ne pas pouvoir aider sur le terrain lors des prochains matchs."

Conséquence de son geste, le sportif de 32 ans pourrait être suspendu pour les quatre prochaines rencontres de championnat, selon la presse espagnole.