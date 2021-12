PSG: Pochettino annonce une reprise à la carte pour le mois de janvier

Mauricio Pochettino a dévoilé le programme de reprise pour les joueurs du Paris Saint-Germain après les fêtes de fin d’année. Les Sud-Américains ont été autorisés à reprendre un jour plus tard que les autres.

Les régimes d’exception ont la vie dure au PSG. Comme on pouvait s’y attendre, avec un vestiaire composé en majorité de joueurs sud-américains, ces derniers ont obtenu une faveur de la part du staff de Mauricio Pochettino. Ils seront autorisés à passer le réveillon du 31 en famille, et donc à rentrer plus tard que certains de leurs coéquipiers, alors qu’un match de Coupe de France est prévu le lundi 3 janvier, à Vannes.

De retour le 2 et sur le terrain à Vannes le 3 ? Possible selon Pochettino

"Avant le match à Lorient, nous avons annoncé aux joueurs, la date de reprise de l'entraînement, a expliqué Mauricio Pochettino en conférence de presse. L'année a été marquée par la pandémie, avec une densité de matches très importante ces derniers mois. Le PSG est un club spécial. Nous avons 90 ou 95% d'internationaux. Et au vu de cette densité, nous sommes satisfaits du travail produit par les joueurs. Nous reprendrons le 1er janvier. Pour les Sud-Américains qui iraient fêter le 31 en famille, cela concerne aussi les Européens, ils pourront passer un moment en famille, avec 7 ou 8 jours de repos pour récupérer. Et un programme d'entraînement quotidien spécifique. Et toute l'équipe sera prête pour jouer à Vannes le 3 janvier. Tous ceux disponibles seront de retour dans la meilleure des formes pour ce match le 3 janvier."

Le technicien argentin du Paris Saint-Germain n'avait pas annoncé une date précise concernant le retour à l’entraînement des Sud-Américains, ce dont s’est finalement chargé son adjoint en charge de la traduction, Miguel D’Agostino, en évoquant la date du 2 janvier. Les joueurs concernés seront-ils aptes à effectuer dès le lendemain le déplacement à Vannes dans un délai aussi court ? "Oui, c'est possible, assure Pochettino. Ils s'entraîneront durant la trêve. L'équilibre entre le repos et le travail spécifique fera qu'ils seront en condition de jouer. Ensuite, ce sera ma décision, en regardant qui a voyagé ou non. Les jeunes s'entraînent avec nous, ce sera une option comme ça l'a été au précédent match de Coupe."