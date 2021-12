PSG en direct: suivez la conf' de Pochettino avant le déplacement à Lorient

"On a fini l'année et notre adaptation a été plutôt bonne. Mercredi c'est notre 61 match de l'année civile. On a eu deux étapes différentes avec les six premiers mois d'adaptation puis six autres de développement. Je pense que cela a été positif. On a eu besoin de s'adapter et de connaître le club. Pour les bons souvenirs c'est quand j'ai signé mon contrat avec un club où je voulais aller et où j'ai gardé de très bons souvenirs notamment avec les supporters. J'espère que le meilleur est encore à venir. Il n'y a pas eu tant de mauvais souvenirs sportifs et le plus important c'est la santé. La santé des gens et de nos proches. Les mauvais souvenirs sportifs ne sont rien par rapport à cela en cette période de pandémie."