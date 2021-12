PSG: les coulisses de la fête d’anniversaire de Mbappé

Suspendu à Lorient mercredi, Kylian Mbappé a fêté son anniversaire, lundi dans un célèbre restaurant parisien entouré de plusieurs coéquipiers, dans une ambiance hispanique, mais en l’absence de plusieurs stars de l’effectif.

Un maillot dédicacé, une blague, de larges sourires et plusieurs absents de marque… Kylian Mbappé avait organisé une soirée d’anniversaire lundi soir chez un célèbre traiteur italien à Paris, deux jours avant le déplacement à Lorient, mercredi (21h, 19e journée de Ligue 1), dernier match de l’année 2021. L’attaquant parisien ne fera pas le déplacement en Bretagne puisqu’il est suspendu. Il en a donc profité pour réunir plusieurs de ses partenaires pour fêter ses 23 ans, avant que chacun ne parte en vacances pour quelques jours, avant la reprise en janvier avec un déplacement à Lyon, le dimanche 9 (20h45, 20e journée de Ligue 1).

Selon les photos diffusées par les invités sur les réseaux sociaux, plusieurs joueurs du PSG étaient de la fête. Sergio Ramos, Juan Bernat, Sergio Rico, Ander Herrera, Achraf Hakimi, Rafinha, Keylor Navas, Marco Verratti (accompagné de sa femme Jessica Aidi), Georginio Wijnaldum, Julian Draxler, Danilo et Alexandre Letellier ont ainsi posé autour d’un cadeau un peu spécial offert au champion du monde 2018: un maillot dédicacé par ses partenaires, floqué "Mbappé 2050". Une allusion évidente à l’avenir de l’attaquant, dont le contrat avec Paris se termine en juin prochain. La blague a d’ailleurs bien amusé les médias espagnols.

Sur les photos, il manque plusieurs stars de l’effectif, comme Neymar, qui soigne actuellement une entorse de la cheville gauche, contractée le 28 novembre dernier contre Saint-Etienne. Le Brésilien doit observer entre six et huit semaines de repos. Lundi, il a publié plusieurs messages sur les réseaux sociaux à destination de son jeune partenaire pour lui fêter son anniversaire. Le Brésilien sera en direct à la télévision brésilienne, ce mardi soir, pour une émission regroupant plusieurs de ses amis et partenaires (à distance) dans le cadre d’une collecte solidaire pour son Institut. Ceci explique vraisemblablement son absence à la fête de Mbappé, lundi.

Les bougies soufflées sur un air de Porto-Rico

D’autres stars étaient absentes comme Lionel Messi, Angel Di Maria, Marquinhos, Gianluigi Donnarumma ou Presnel Kimpembe. La programmation d’un match deux jours plus tard l’explique sûrement. Cela n’a pas empêché Mbappé de souffler ses bougies posées sur un impressionnant gâteau confectionné par le célèbre pâtissier, Yann Couvreur, auprès de qui il a pris la pose, entouré également du chef Vittorio Beltramelli, patron du restaurant.

Kylian Mbappé pose avec le chef Vittorio Beltramelli et le pâtissier Yann Couvreur © Capture Instagram

Mbappé a soufflé ses bougies accompagné de la musique du chanteur porto-ricain, Farruko. Des sonorités espagnoles qui n’ont pas échappé aux médias espagnols, notant la forte colonie hispanophone à ses côtés, lundi soir.