PSG: Pochettino explique pourquoi il ne fait pas jouer Xavi Simons et les autres jeunes

Interrogé ce vendredi sur la non-utilisation de Xavi Simons en équipe première du PSG, Mauricio Pochettino s'est longuement confié sur sa gestion des jeunes. En expliquant pourquoi il ne les fait pas jouer, ou plutôt pourquoi il ne peut pas les faire jouer, alors qu'il le voudrait.

A chaque semaine européenne ou presque, sa chevelure bouclée illumine les terrains de Youth League, où il enchaine les bonnes prestations avec les jeunes du PSG. Mais s'il s'illustre chez les U19, le milieu néerlandais Xavi Simons (18 ans) n'a jusqu'à présent pas eu l'occasion d'en faire de même en équipe première. Non seulement Mauricio Pochettino ne l'utilise pas en Ligue 1, ni en Ligue des champions, mais le technicien argentin ne le convoque même pas pour les rencontres du week-end. Et il s'est longuement justifié ce vendredi, en conférence de presse.

"Est-ce qu'il y a une explication? Oui, il y a une explication: on a 33 joueurs pros dans l'effectif, a d'abord lancé le coach du PSG. Et le poste auquel il (Xavi Simons) joue est peut-être celui où il y a le plus de concurrence. Les jeunes joueurs ont besoin d’espace pour se montrer, et nous n’en avons pas à lui donner pour le moment. S’il est patient, nous espérons pouvoir lui offrir des opportunités à l’avenir. Les jeunes ont besoin de s’entraîner mais aussi de jouer, et pas de rester à la maison le week-end, sur la Playstation. Pour son développement, je pense que le mieux est ce que nous faisons aujourd’hui."

"Ce n'est pas leur faute, c'est la structure qui veut ça"

Autrement dit: pour Pochettino, mieux vaut jouer et performer avec les U19, que cirer le banc chez les pros. Pour la progression, mais aussi pour le mental. "Mon staff et moi, à l’Espanyol, à Southampton ou à Tottenham, avons toujours aimé lancer des jeunes, rappelle-t-il. Mais un jeune n'a pas seulement besoin d'espace, il doit sentir qu'il peut jouer en équipe première. Or dans un club comme le Paris Saint-Germain, c’est difficile, et la motivation initiale peut vite se transformer en frustration. Et le joueur devient moins performant. Ce n’est pas leur faute, c’est notre structure qui veut ça. Nous devons donner aux jeunes le temps de jeu nécessaire à leur développement. Je pense qu’il est mieux pour eux de jouer avec les U19, où ils se sentent importants."

L'entraîneur argentin, qui "aimerait" pouvoir compter sur ces jeunes, vis-à-vis de son identité de jeu, mais aussi pour contenter les supporters, a fait comprendre entre les lignes qu'une telle chose est difficilement faisable à Paris. A moins... de tout changer. "L’effectif devrait toujours avoir 4 ou 5 jeunes qui peuvent intégrer la rotation de l’équipe première, estime-t-il. Mais pour cela il faudrait réduire le groupe à 18 ou 20 joueurs max. Pour avoir la possibilité, chaque saison, de faire jouer ces 4 ou 5 jeunes quand on a des suspensions ou des blessés, et voir ainsi s’ils peuvent être performants au PSG, où la pression est élevée."