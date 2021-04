PSG: Pochettino pas inquiet pour Mbappé malgré les doutes sur son avenir

Mauricio Pochettino a salué l’implication de Kylian Mbappé ce vendredi à la veille du duel entre le PSG et Lille lors de la 31e journée de Ligue 1.

Pas forcément au mieux lors des matchs de l’équipe de France lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, Kylian Mbappé est attendu au tournant ce week-end en Ligue 1. Si l’attaquant du PSG a avoué que les critiques et le contexte en France commençaient à l’user, Mauricio Pochettino lui fait confiance pour répondre balle au pied.

"Kylian est arrivé jeudi de bonne humeur et avec un très bon état d’esprit, a expliqué ce vendredi le technicien argentin avant de défier le LOSC en championnat. Par rapport à la gestion du temps de jeu, cela ne sera pas uniquement pour Kylian. On verra la gestion pour toute l'équipe et pas seulement pour Kylian, afin d'atteindre les objectifs de fin de saison."

Pochettino: "Je ne pense pas que la fin de saison de Mbappé sera affectée par tout ça"

Auteur d’un très bon début de saison avec le PSG, Kylian Mbappé a inscrit 30 buts en 36 rencontres toutes compétitions confondues dont 20 rien qu’en Ligue 1. Sous contrat jusqu’en juin 2022, l’international tricolore de 22 ans ne semble pas perturbé par les spéculations autour de son avenir. A en croire Mauricio Pochettino, la situation ne devrait pas jouer sur les performances du buteur.

"Les choses se font dans le temps, chaque partie prend son temps pour la décision. Je ne pense pas que la fin de saison de Kylian Mbappé sera affectée par tout ça, a encore confié l’entraîneur argentin. Il est concentré pour donner le meilleur à chaque entraînement et à chaque match afin d’aider l’équipe à atteindre les objectifs fixés. Il est focalisé sur le fait de donner le meilleur de lui-même."

Leader devant Lille à la différence de buts (+46 contre +31 pour le LOSC), le PSG peut frapper un grand coup dans la course au titre en cas de victoire ce samedi face aux Dogues.

Pour battre la solide équipe nordiste, meilleure défense de L1, Paris aura besoin d'un Kylian Mbappé en grende forme. Si le phénomène tricolore se dit "fatigué" du contexte autour de sa personne, Mauricio Pochettino lui fait totalement confiance. Surtout avec les deux choc à venir contre Lille et le Bayern en Ligue des champions.

