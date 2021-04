Real Madrid: le message de Zidane à Mbappé sur l'acceptation des critiques

Présent devant la presse avant d'affronter Eibar ce samedi, Zinedine Zidane est revenu sur les déclarations de Kylian Mbappé, lassé des critiques dont il fait l'objet en France. Le technicien du Real Madrid a aussi évoqué le dossier Haaland et la blessure de Sergio Ramos.

Kylian Mbappé a confié, ce jeudi, toute sa lassitude au sujet des critiques dont il fait parfois l'objet, évoquant un contexte qui fatigue dans une interview accordée à RTL/M6. Régulièrement lié au Real Madrid, l'attaquant du PSG a vu le technicien madrilène Zinedine Zidane réagir à ses déclarations ce vendredi en conférence de presse. Pour l'ancien international français et Ballon d'Or 1998, Kylian Mbappé va devoir faire avec ces critiques, car elles accompagnent les plus grands joueurs.

"Le football, ça a été toujours été comme ça. Plus vous êtes fort, plus vous êtes critiqué, a souligné Zinedine Zidane. Cela fait partie du contexte normal, logique. Que ce soit pour Kylian ou tous les autres joueurs, ils le savent. Même s'il a eu une réaction, ils savent que ce sera toujours comme ça. Il y aura toujours des critiques quand il sera moins bon. Et il y aura des choses magnifiques sur lui quand il sera bon. Cela ne changera jamais. On parle de tous les joueurs en général. Mais c'est vrai qu'ici (au Real), on est bien placé pour ça (sourire)."

Zidane ne se mouille pas pour Haaland

Invité à commenter aussi les rumeurs au sujet d'Erling Haaland, dont le père et le célèbre agent Mino Raiola ont fait le tour de l'Espagne ce jeudi avec des discussions avec le Barça et le Real, le technicien madrilène a botté en touche: "Je n'en parlerai pas et je ne sais rien à son sujet à l’heure d’aujourd’hui. Je ne pense qu'au match de demain. Je ne sais pas ce qui va se passer l'année prochaine".

Zinedine Zidane a également évoqué la blessure de Sergio Ramos, qui vient contrecarrer ses plans avant la réception de Liverpool en quart de finale aller de la Ligue des champions ce mardi: "Ça arrive, ce n'est la faute de personne. Nous devons l'accepter. Il se sentait bien et c'est pourquoi il est allé jouer avec l'Espagne. Il se sentait bien. Nous voulons que Sergio récupère, il veut toujours jouer et rester avec nous. J'espère qu'il reviendra bientôt".

Le Français a ajouté que cette blessure ne devrait pas changer grand-chose à la volonté des Madrilènes de le prolonger ,alors que son contrat actuel expire à l'issue du mois de juin prochain: "Je ne pense pas que sa blessure changera quelque chose à sa prolongation. Nous voulons qu'il reste et nous connaissons tous la personne et le joueur qu'il est et ce qu'il représente pour ce club".