PSG: Pochettino "un peu inquiet" par la forme de Neymar, selon l’ancien Parisien Alex Dias

Joueur du PSG au début des années 2000, le Brésilien Alex Dias a récemment échangé avec Mauricio Pochettino au sujet de Neymar. Selon lui, le technicien argentin s'inquiétait de l'état de forme actuel du joueur.

Un petit but et deux passes en sept apparitions, des pertes de balle à foison, et un physique pour le moins fluctuant. Depuis le début de la saison, les performances de Neymar avec le PSG sont relativement décevantes, et l'intéressé s'est d'ailleurs lui-même amusé de son très mauvais match contre Rennes le week-end passé. Mais au Brésil, où le "Ney" est rentré pour jouer avec son équipe nationale, ses compatriotes continuent de lui faire confiance.

C'est notamment le cas d'Alex Dias, ancien attaquant de Saint-Etienne, et de Paris en 2001-2002. "Il mérite les critiques mais il va répondre sur le terrain", explique-t-il ce jeudi dans les colonnes de L'Equipe. En conseillant tout de même à Neymar de se calmer sur les sorties nocturnes. "C’est dur d’y résister! Il est jeune, il y avait la fashion week… Il a le droit de sortir mais il ne doit pas abuser, poursuit-il. Moi aussi je l’ai trouvé un peu pataud mais ça va venir."

"Il semblait un peu inquiet"

Alex Dias n'est d'ailleurs pas le seul à trouver le "Ney" moyen. Comme il le raconte, le Brésilien a récemment croisé Mauricio Pochettino lors d'une visite au Parc des Princes. Et il a dû rassurer son ancien équipier au sujet du numéro 10 parisien. "Il semblait un peu inquiet mais je lui ai dit de donner du temps au temps, confie-t-il. Les choses vont se mettre en place."

Bientôt? C'est la question. Dans une interview accordée à Movistar+ ce mardi, Pochettino a montré quelques signes d'impatience, en mettant un petit coup de pression à quelques-unes de ses stars, à savoir Sergio Ramos, Lionel Messi et donc Neymar. "Ces footballeurs sont de grands champions mais ils doivent s'habituer à la réalité. Nous avons tous en tête qu'ils ont été les meilleurs, mais ils doivent être à leur niveau, a observé le coach du PSG. S'ils récupèrent cette étiquette, bien sûr, nous pouvons accomplir n'importe quoi. Mais le combat commence pour trouver la meilleure version de chacun. L'orchestre doit jouer juste."