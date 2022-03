PSG: Pochettino veut voir Paris briller collectivement contre Nice même sans Mbappé

Confronté à Nice samedi (21 heures), Paris devra faire sans Kylian Mbappé, suspendu pour le dernier match avant Madrid. Pour Mauricio Pochettino, cette absence est une bonne occasion de prouver que le PSG ne se repose pas que sur ses individualités.

Dernière répétition générale avant d’affronter le Real Madrid, mercredi en huitième de finale retour de Ligue des champions (21 heures, à suivre sur RMC Sport 1). Le Paris Saint-Germain aura envie de bien faire samedi en déplacement à Nice (21 heures, 27e journée de Ligue 1). "Une équipe exigeante et très compétitive", pour l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino.

Privé de Kylian Mbappé, suspendu pour une accumulation de cartons jaunes, le groupe parisien sera d’autant plus attendu contre les Aiglons, l’une des grosses écuries du championnat. "On parle de l’un des meilleurs joueurs du monde. L’aspect psychologique est important chez ses coéquipiers et chez les adversaires. Mais on sait qu’une absence peut arriver pendant la saison", a admis "Poche" vendredi en conférence de presse.

Appelant ses joueurs à ne pas déjà se projeter sur Madrid. "Le meilleur moyen de préparer les matchs importants en Ligue des champions, la compétition que tout le monde attend ici, c’est d’être tout le temps concentré", poursuit-il.

"On doit faire grandir cette notion"

Surtout, même sans son meilleur buteur (24 réalisations toutes compétitions confondues), sur un nuage ces derniers mois, Paris doit prouver qu’il est une équipe qui ne se repose pas que sur ses énormes individualités pour performer. "L’important c’est que le groupe croit en la force du collectif. On doit faire grandir cette notion, abonde Pochettino. Que le groupe n’est pas fort grâce aux performances individuelles, mais plutôt grâce à cette force collective que l’on doit cultiver au-delà des absences ou des suspensions."

Implacable leader de Ligue 1, quinze points devant son dauphin Marseille, Paris a l’occasion de frapper fort en distançant encore davantage un adversaire, certes assez loin, pour le titre. Troisièmes, les Aiglons sont à seize points des Parisiens, et une défaite creuserait encore davantage l’écart dans les hauteurs du Championnat.