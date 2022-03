PSG: Hakimi forfait contre Nice, la raison de l'oeil tuméfié d'Herrera dévoilée

Le PSG a indiqué ce vendredi qu'Achraf Hakimi et Ander Herrera ne seront pas disponibles ce samedi (21h) pour le déplacement à Nice, lors de la 27e journée de Ligue 1. Le latéral marocain reprendra l'entraînement collectif dimanche alors que le milieu espagnol souffre d'une infection oculaire.

Outre Kylian Mbappé, suspendu, le PSG va devoir composer avec d'autres absents ce samedi (21h) pour son déplacement à Nice, lors de la 27e journée de Ligue 1. Le club parisien a communiqué ce vendredi sur cinq joueurs, à l'infirmerie ces derniers jours.

Ander Herrera, qui s'est affiché ce jeudi sur les réseaux sociaux avec une blessure à l'oeil, est forfait en raison d'une "infection oculaire". Le milieu de terrain espagnol restera aux soins. Son compatriote Sergio Ramos a lui "repris la course et fait des exercices individuels sur le terrain depuis 48h". Mais le défenseur espagnol ne sera pas non plus rétabli pour être dans le groupe.

Hakimi de retour à l'entraînement collectif ce dimanche

A quelques jours du huitième de finale retour de Ligue des champions (le 9 mars) face au Real Madrid, Achraf Hakimi ne figurera pas non plus sur la feuille de match pour le dernier test en championnat avant l'échéance européenne. Absent de l'entraînement collectif ces derniers jours, le latéral marocain "est resté avec le département médical et performance cette semaine et devrait reprendre l’entraînement avec l’équipe dimanche." De quoi donner espoir pour le revoir à Madrid.

Le milieu argentin Leandro Paredes, titulaire à l'aller face au Real Madrid aux côtés de Marco Verratti et Danilo, a repris l'entraînement collectif ce vendredi. Par ailleurs, le latéral gauche Layvin Kurzawa, victime d'une lombalgie, retrouvera le chemin des terrains ce dimanche même si Mauricio Pochettino ne lui accorde pas sa confiance.

Vainqueur à l'aller (1-0) face au Real Madrid, grâce à une réalisation à la dernière minute de Kylian Mbappé, le PSG aura forcément en tête le match retour de la compétition européenne pour son déplacement à Nice. Mais le leader de Ligue 1 va d'abord devoir affronter un sérieux rival, qui s'est qualifié cette semaine pour la finale de Coupe de France. Et qui, après 26 journées sous les ordres de Christophe Galtier, se classe troisième de Ligue 1. Lors du dernier rendez-vous entre les deux formations, les Aiglons avaient éliminé les Parisiens lors d'un huitième de finale de Coupe de France, à l'issue de la séance de tirs au but.