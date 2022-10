PSG: pour Dupraz, "Mbappé n'est pas coupable, les dirigeants sont irresponsables"

Mécontent de son statut, des promesses non tenues et des informations révélées par Mediapart récemment, Kylian Mbappé souhaiterait quitter le PSG. Dans Les Grandes Gueules du Sport sur RMC, Pascal Dupraz a donné son avis, en soutenant l'attaquant.

"Les dirigeants sont irresponsables de donner autant de pouvoir à un joueur comme celui-ci", s'est insurgé Pascal Dupraz dans Les Grandes Gueules du sport, samedi matin sur RMC. Pour l'inciter à prolonger, le PSG a fait de nombreuses promesses à Mbappé. Intenables? Celles-ci n'auraient en tous cas pas été tenues. De quoi agacer passablement le clan Mbappé, qui souhaiterait même quitter le PSG dès que possible.

"Mbappé n'est pas coupable. Ce garçon a 23 ans. On lui donne tout: l'argent et le pouvoir. Fatalement, les dirigeants allaient prendre le boomerang dans la tête", constate l'ancien entraîneur du Toulouse FC et de l'AS Saint-Étienne. "C'est le terrain qui va régler le problème du Paris Saint-Germain, et le talent de Mbappé, on l'espère, mais ce n'est pas logique qu'on acquiesce à tous les désirs d'un joueur de 23 ans. L'argent, c'est déjà suffisant. Mais lui donner le pouvoir, lui dire qu'on va prendre un grand attaquant, qu'on va virer Neymar..."

Le coup de grâce de "l'armée numérique"

Plus tôt dans la semaine, Mediapart révélait que le PSG avait fait appel à une "armée numérique de faux comptes twitter pour décrédibiliser plusieurs personnalités, y compris Kylian Mbappé. Une information qui aurait déçu et choqué l'entourage de l'attaquant français qui est remonté, se sentant un peu plus encore trahi par le club qui n’aurait déjà pas tenu ses promesses estivales. Ses envies de départ se sont encore davantage accentuées. Même si ces informations ont été démenties par le PSG, un ancien dirigeant d'une filiale de l'agence qui aurait été contractée par le club a assuré que la campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux a bien été commandée "par le client".