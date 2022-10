PSG: quelle est la situation contractuelle de Mbappé, désireux de quitter le club au plus vite?

Désireux de quitter le PSG au plus vite, notamment après les nouvelles révélations autour de "l'armée numérique" que le club aurait mise en place, Kylian Mbappé (23 ans) pourrait sérieusement partir l’été prochain au regard de sa situation contractuelle.

Kylian Mbappé (23 ans) n’a toujours pas exprimé publiquement sa volonté sur son avenir au PSG. Mais cela est désormais clair: l’attaquant veut quitter le club au plus vite en raison des promesses non tenues par la direction au moment de sa prolongation de contrat, en mai dernier. RMC Sport a révélé les intentions du joueur lundi soir partagées et confirmées depuis par de nombreux médias en France et même en Espagne. Les révélations de Mediapart sur l’affaire de "l’armée numérique" auraient renforcé son envie de quitter la capitale française.

Dans les faits, un départ lors du mercato hivernal semble très compliqué. Difficile en effet d’imaginer le PSG accepter une offre en plein milieu de saison d’autant que le club a déjà montré sa résistance féroce à l’été 2021 face aux assauts du Real Madrid à un an de la fin du contrat de la star. Un potentiel départ l’été prochain semble plus de l’ordre de l’envisageable. A ce moment, Mbappé sera de nouveau à un an du terme de son nouveau bail en or massif (le plus élevé de l’histoire pour un joueur français).

Une option d'une troisième année que seul Mbappé peut activer

Au moment de sa prolongation, Mbappé s’est engagé pour deux nouvelles saisons avec Paris, plus une année supplémentaire en option qu’il est le seul à pouvoir lever. Sans prendre trop de risque, on peut déjà affirmer qu’il n’activera pas cette troisième année.

Lancée mardi, la nouvelle saison du feuilleton Mbappé va inexorablement monter en puissance au cours des prochains mois démentiels entre la Coupe du monde et les échéances du PSG en Ligue 1, comme en Ligue des champions où Paris est proche des huitièmes de finale (sauf accident industriel).

Pour le moment, les prétendants pour accueillir Mbappé font la sourde oreille (ou font semblant de le faire) face aux velléités du champion du monde 2018. Mercredi, Marca a appelé l’international français à clarifier "une fois pour toutes" sa position tout en assurant que le Real n’allait pas "changer sa feuille de route" pour Mbappé. Selon les informations de RMC Sport, le club espagnol est bien attentif à la situation du joueur qu’il cherche désespérément à recruter depuis plusieurs années, malgré la douche froide de l’été dernier quand il a privilégié la prolongation à un départ en Espagne.

Un potentiel départ au Real (qui suit aussi avec grande attention Erling Haaland pour 2024) s’annonce toutefois périlleux en raison des relations compliquées avec le PSG. Marca croit d’ailleurs savoir que Paris ne serait prêt à transférer son joueur qu’à Liverpool, autre prétendant affirmé, s’il se résignait à le perdre.

Un autre cas de figure pourrait se présenter: une rupture de contrat, si Mbappé estime que le PSG a failli à son devoir de "loyauté" dans l'affaire de l'armée numérique. Du point de vue juridique, la possibilité existe. "Chacune des parties liées par un contrat de travail est soumise à une obligation de loyauté qui est l’équivalent de l’obligation de bonne foi existant dans tous les contrats, explique Tatiana Vassine, avocate spécialisée dans le droit du sport. Cette obligation requiert que le salarié, comme l’employeur, exécutent leurs obligations l’un envers l’autre de manière loyale, et évidemment sans nuire à l’autre."

S'il devenait libre, Mbappé aurait alors l'embarras du choix. Mais le temps de la justice est très long et un tel combat n'aboutirait pas dans l'immédiat.