PSG: pour Rothen, Mbappé doit surtout régler son "problème d’ego"

Si Louis van Gaal affirme que Kylian Mbappé doit d'abord progresser tactiquement pour passer un cap dans sa carrière, Jérôme Rothen remet surtout en cause l'état d'esprit de l'attaquant du PSG et de l'équipe de France.

"Ce n’est pas tactiquement ou techniquement qu’il y a un souci." Contrairement à Louis van Gaal, qui ne s’est pas montré très tendre envers Kylian Mbappé (22 ans) dans un entretien accordé à L’Equipe - dans laquelle il estime que le champion du monde "n’est pas encore au plus haut niveau" d’un point de vue tactique - Jérôme Rothen s’interroge davantage sur son attitude.

"Sur son positionnement, je pense qu’il ne doit pas être à gauche dans un 4-2-3-1. Il ne peut pas jouer là parce que ça demande beaucoup d’efforts. Il faut lui donner de la liberté dans l’axe. Il a raté des occasions lors de l’Euro et ça c’est une question de confiance, et surtout d’état d’esprit. Il a voulu imposer un changement de statut avant la compétition. Je pense que c’est juste un problème d’ego", a-t-il réagi ce vendredi dans l’Intégrale Euro sur l'antenne de RMC.

Des critiques sur son attitude

Après l’élimination des Bleus dès les huitièmes de finale de l’Euro 2021, Mbappé s’est retrouvé au cœur des critiques, et pas seulement pour son tir au but manqué face aux Suisses. Certains ont pointé du doigt son comportement, ses différends avec Olivier Giroud affichés publiquement, sa volonté de tirer les coups francs à la place d'Antoine Griezmann ou Paul Pogba, de véritables spécialistes, ou encore sa façon de repousser l'idée d'une hiérarchie dans l'exercice des penalties.

"Il en a pris plein la tronche et ça va continuer, a insisté Rothen. Tout le monde va le regarder différemment. Mais s'il retrouve de la simplicité et de l’humilité, on ne parlera plus des problèmes tactiques ou techniques évoqués par Van Gaal."

Mbappé, lui, avait posté sur ses réseaux sociaux un message en forme de mea culpa après la sortie de route contre la Nati. "La tristesse est immense, nous n’avons pas pu atteindre notre objectif, avait regretté l'attaquant du PSG. Je suis désolé pour ce penalty. J’ai voulu aider l’équipe mais j’ai échoué. Trouver le sommeil sera difficile, mais c’est malheureusement les aléas de ce sport que j’aime tant."

>> Les podcasts de l'Intégrale Euro RMC