PSG: pourquoi le PSG joue surtout avec son maillot noir

A domicile contre Reims dimanche, le PSG a une nouvelle fois opté pour son maillot noir plutôt que sa plus traditionnelle tunique bleue. Une "stratégie marketing" dénoncée par Daniel Riolo lundi. Selon lui, le PSG cherche à vendre plus de maillots noirs, qui peinent pour l’instant à séduire les acheteurs.

Contre Reims dimanche soir (4-0), les joueurs du PSG portaient une nouvelle fois le maillot noir du club, comme souvent cette saison. Le maillot classique bleu et rouge est de plus en plus rare, ce qui a fait réagir Daniel Riolo lundi soir dans l’After foot. Il dénonce une motivation purement marketing du club.

"Le PSG n’a plus de maillot et ne fait que suivre les chiffres de vente. Le bleu, qui était censé être le maillot domicile de cette année, a été vendu donc tout va bien. Il a cartonné en vente, il n'y en a plus", a-t-il d’abord lancé, avant de poursuivre: "le maillot blanc, le maillot extérieur, marche. Mais le maillot noir un peu moins. Donc il faut le montrer pour voir si on peut écouler les stocks."

"Le PSG n’a plus de couleurs!"

"C’est dingue. Les supporters ont manifesté au début de la saison pour cette histoire de maillot. Il faut se mobiliser pour ces choses-là, ça fait partie du patrimoine d‘un club. Le PSG n’a plus de couleurs!", a continué Daniel Riolo qui interpelle Nasser al-Khelaïfi et Leonardo: "vous devez vous dire que les grands clubs jouent avec leurs couleurs!", avant de citer les exemples de Manchester United, Chelsea, Tottenham, le Bayern, le Milan AC ou encore la Juve.

Daniel Riolo a également appelé les supporters parisiens à se "réveiller": "le PSG est en train de tout abandonner!".

En mai dernier, alors que le maillot domicile de la saison 2021-20222 venait d’être dévoilé, le Collectif Ultras Paris avait appelé à la mobilisation pour dénoncer un abandon de l'identité du club et la disparition de l’historique maillot domicile dit "Hechter". En effet, le "nouveau" maillot, siglée du logo Jordan, est inspiré du basket, majoritairement bleu avec des liserés blancs et rouges et donc sans la fameuse large bande rouge centrale encadrée par des traits blancs.

"Force est de constater qu'il ne s'agit une nouvelle fois pas d'un maillot du Paris Saint-Germain. Manifestement, si nous avions été écoutés par la direction de notre club et par certains décideurs de l'équipementier la saison dernière, nous n'avons pas été suffisamment entendus. Nous allons donc l'exprimer plus fort... Nous sommes viscéralement attachés à nos couleurs historiques, au maillot domicile dit "Hechter" et au maillot extérieur blanc à bandes verticales rouges et bleues", avait écrit le CUP, manifestant sa "colère" et son "indignation". Quelques mois plus tard, le PSG a visiblement décidé de passer au noir.