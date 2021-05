PSG: prolongé, Draxler espère voir "le meilleur Draxler de tous les temps"

Julian Draxler a prolongé ce lundi son contrat avec le PSG jusqu’en 2024. Pas toujours convaincant depuis son arrivée en 2017, l’international allemand a accepté de baisser son salaire pour rester dans la capitale. En espérant se montrer désormais sous son meilleur jour.

La valse des prolongations se poursuit au PSG. Après Juan Bernat, Angel Di Maria, Keylor Navas et Neymar, c’est Julian Daxler qui a étendu ce lundi son contrat avec le club de la capitale. L’international allemand, qui arrivait au terme de son bail actuel, s’est engagé jusqu’en 2024. En acceptant au passage une baisse de salaire.

Auteur de performances assez décevantes depuis son arrivée en janvier 2017, en provenance de Wolfsburg (pour 36 millions d’euros), le joueur de 27 ans s’est relancé avec l’arrivée de Mauricio Pochettino. Le coach argentin l’a notamment titularisé contre le Barça et le Bayern Munich en Ligue des champions. De quoi rebooster la confiance du champion du monde 2014, qui espère désormais monter en puissance dans les prochains mois.

Sa meilleure saison date de 2017-2018

"Je joue beaucoup plus depuis quelques semaines, et c'est important pour moi de pouvoir garder le rythme et de disputer les matchs, a-t-il expliqué sur le site du PSG. Je me sens très bien, et cela se voit sur la fin de saison. On va avoir une meilleure préparation cet été que l'année dernière. On espère que tout le monde sera prêt et que Paris verra le meilleur Draxler de tous les temps!"

S’il fait référence à son aventure parisienne, Draxler devra alors faire mieux qu’à ses débuts. Au moment où il a été le plus séduisant. D’un point de vue statistique, sa meilleure saison reste 2017-2018, avec 47 apparitions, 5 buts et 10 passes décisives (toutes compétitions confondues). Mais depuis 2019, son rendement s’est nettement détérioré, entre ses prestations timides et son mental parfois défaillant. Au total, l’ancienne pépite de Schalke 04 a disputé 174 matchs sous le maillot rouge et bleu, avec 24 buts et 39 passes décisives à la clé. Sans parvenir à se rendre indispensable jusqu’à présent.