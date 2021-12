PSG: quand Mbappé se frottait, à 5 ans, à des U13

Sébastien Corchia, arrière droit de Nantes passé sous les ordres de Wilfrid Mbappé à l’AS Bondy, raconte comme le fils de ce dernier, un certain Kylian, tentait de se frotter aux joueurs bien plus âgés que lui.

Dans la famille Mbappé, Kylian n’est pas le seul membre reconnu par le monde du foot. Bien avant l’éclosion de l’attaquant du PSG, son père, Wilfrid, a participé à celles de nombreux joueurs talentueux à l’AS Bondy, club amateur de région parisienne. Le journal Le Parisien consacre un sujet à sa réussite qui a mené 18 joueurs passés sous ses ordres (dont Kylian) à une carrière professionnelle dans le ballon rond. Sébastien Corchia, actuel joueur du FC Nantes, en fait partie après avoir été entraîné par Wilfrid dans la catégorie U13 du club dionysien.

"Il avait tout le temps son ballon, il jonglait, et il essayait même de nous dribbler"

Il se souvient de la présence de Kylian, plus jeune que lui (Corchia a 31 ans, Mbappé va avoir 23 ans, le 20 décembre) au bord des terrains. Et ce dernier n’hésitait pas à se mesurer à des garçons bien plus âgés. "Kylian avait 5 ans, rappelle celui qui a lancé sa carrière au Mans. Il venait avec Wilfrid à chaque match pour nous supporter. Il avait tout le temps son ballon, il jonglait, et il essayait même de nous dribbler (rire). C’est marrant de voir maintenant ce qu’il est devenu. Malgré son jeune âge, on sentait déjà que Kylian avait un don pour le foot."

Parmi les joueurs passés sous les ordres de Wilfrid Mbappé, on retrouve notamment Jonathan Ikoné (Lille), William Saliba (Marseille) ou Mohamed Achi qui vient de signer son premier contrat professionnel avec le FC Nantes. Kylian Mbappé, lui, fait les beaux jours du PSG, où son avenir s’écrit en pointillés puisqu’il n’a toujours pas prolongé son contrat qui se termine en juin prochain.

Dans une interview accordée à Paris-Match à paraître ce jeudi, il souligne l’importance de sa famille dans la gestion de sa carrière. "C'était un peu difficile, au début, cette sensation d'être considéré comme un joyau, explique-t-il. Heureusement, mes parents ne me parlaient pas des sommes. Et ils ont bien fait: comment éduquer un gamin de 14 ans après lui avoir annoncé qu'il vaut des millions d'euros ?" Avant de poursuivre "grâce à ça, j'ai un rapport tranquille à l'argent : je sais que c'est important, je suis content d'en avoir, mais ce n'est pas ce qui m'anime à chaque seconde de la journée". Louant son "entourage proche" qui peut, "si nécessaire, (lui) remettre les idées en place" pour qu'il reste humble, l'attaquant vedette estime ne pas être "susceptible" et ne "jamais prendre personne de haut".