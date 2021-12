Real Madrid: Benzema n'a pas peur du PSG

Karim Benzema a reçu ce mardi soir son trophée de meilleur joueur de football par le journal madrilène AS. Le buteur du Real Madrid en a profité pour faire passer un message au PSG avant leur rencontre en Ligue des champions.

Un titre qui n'échappe pas à Benzema. Ce mardi soir avait lieu en Espagne la remise des trophées AS, prix du journal madrilène du même nom qui récompensent les meilleurs sportifs, espagnols ou internationaux. Et chez les hommes, c'est le joueur du Real Madrid Karim Benzema qui a reçu le prix du meilleur joueur de football de l'année. L'occasion pour lui aussi d'évoquer la prochaine confrontation face au PSG en 8e de finale de Ligue des champions.

"Nous irons pour gagner le match aller et le match retour"

"C'est une saison spectaculaire et magnifique. Je suis très heureux. Je viens pour profiter de la journée, puis pour penser à Paris", a déclaré, ému, le buteur en recevant son prix. Karim Benzema a marqué 36 buts en 2021 toutes compétitions confondues, soit son plus haut total sur une année civile en carrière en club. Et il ne compte pas s'arrêter là.

"Nous devons gagner tous les matchs pour gagner la Ligue des champions, nous savons que le PSG est une grande équipe, mais nous pouvons nous imposer", a prévenu l'attaquant français en récupérant son prix. Le PSG et le Real Madrid s'affronteront les 15 février et 9 mars prochains pour obtenir une place en quarts de finale.

Karim Benzema, tout juste revenu de blessure et buteur dans le derby madrilène, ne fera pas de cadeau à Kylian Mbappé, alors que celui-ci laisse encore placer le doute sur son avenir : "C'est un match que tout le monde veut jouer, a-t-il poursuivi. Nous irons pour gagner le match aller et le match retour. Nous voulons la Ligue des champions."

"Peut-être que je suis au mieux de ma forme en ce moment"

Classé quatrième lors de la dernière édition du Ballon d'or, Karim Benzema ne s'est pas laissé abattre et s'est remis à travailler. Actuellement meilleur buteur de Liga avec 13 buts et 7 passes décisives, l'international français se régale cette saison, aux côtés de Vinicius notamment. "Peut-être que je suis au mieux de ma forme en ce moment, estime l'attaquant. J'essaie de m'améliorer sur le terrain, jour après jour, de continuer comme je suis, de m'amuser et d'aider mon équipe à gagner."

Une formidable soirée, donc, pour Karim Benzema, récompensé par ce prix du célèbre journal madrilène. Toutefois, il aura connu un petit moment de malaise au moment de la remise du prix, quand l'animatrice lui a lancé: "On remet souvent ce prix à Messi, à Mbappé, à Sergio Ramos. Mais le meilleur joueur français, c'est le Real Madrid qui l'a, c'est toi !" Gêné, KB9 s'est contenté d'esquisser un sourire et de répondre: "Oui, oui."