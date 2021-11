PSG: quatre forfaits pour Saint-Etienne

Le PSG doit se passer de Marco Verratti, Ander Herrera, Georginio Wijnaldum et Mauro Icardi pour le déplacement à Saint-Etienne ce dimanche en Ligue 1 (13h).

Le milieu parisien Marco Verratti, absent mercredi contre Manchester City (2-1), souffre d'une blessure bénigne à une cuisse et reprendra l'entraînement "en début de semaine prochaine", a annoncé samedi le PSG, également privé ce dimanche (13h) à Saint-Etienne de Georginio Wijnaldum, Ander Herrera et Mauro Icardi.

Marco Verratti souffre d'une "lésion bas grade du quadriceps" survenue à l'entraînement mardi soir à la veille du choc de Ligue des champions sur le terrain des Citizens, indique le club dans un communiqué médical.

"Il reprendra l'entraînement collectif en début de semaine prochaine", précise le PSG, ce qui laisse entendre que le petit milieu pourrait être opérationnel pour la réception de Nice mercredi pour la 16e journée de Ligue 1, ou bien lors du déplacement à Lens samedi prochain.

C'est une bonne nouvelle pour l'entraîneur Mauricio Pochettino, qui a souvent dû se passer du créatif Italien ces dernières semaines en raison de problèmes physiques à répétition.

"Ce sont des choses qui arrivent, il a manqué quelques matchs... Mais c'est un joueur important, il a toujours été fondamental pour le club depuis son arrivée", a réagi Pochettino en conférence de presse. "C'est dommage que nous ne puissions pas compter sur lui (dimanche) mais nous espérons qu'il puisse avoir plus de continuité dans le jeu."

Ramos "a besoin de compétition"

Wijnaldum, de son côté, souffre d'une "lésion tendineuse au niveau du genou gauche" et devrait retrouver ses partenaires à l'entraînement seulement "en fin de semaine prochaine".

Enfin, le milieu espagnol Ander Herrera et l'attaquant argentin Mauro Icardi ont chacun fait état d'une "gêne musculaire". Dans le cas d'Herrera, son retour est attendu "dans une semaine", alors que le délai d'indisponibilité d'Icardi, touché à l'entraînement, n'est pas précisé.



A l'inverse, le défenseur Sergio Ramos a effectué mercredi son premier déplacement au sein du groupe et Pochettino s'est dit "content de l'évolution" de l'état de forme de l'Espagnol, recrue de l'intersaison qui n'a pas encore pu faire ses premiers pas en compétition avec le PSG. "Cela fait deux semaines qu'il est avec le groupe, nous verrons quelles sont les opportunités. Il a besoin de compétition et de s'adapter à un nouveau championnat", a dit l'Argentin, sans dévoiler si Ramos pourrait être aligné dimanche à Saint-Etienne.



Le PSG, solide leader de la Ligue 1, espère poursuivre dimanche à Saint-Etienne (13h) son cavalier seul en tête du classement et chasser les doutes nés de la défaite européenne concédée mercredi à Manchester, même si l'équipe de Pochettino a validé sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.