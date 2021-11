PSG: Marco Verratti absent plusieurs semaines ?

Selon L’Equipe, le milieu de terrain du PSG, Marco Verratti, blessé aux quadriceps, devrait être absent des terrains durant trois semaines.

Triste semaine pour le PSG. Si le club parisien est assuré de passer l’hiver au chaud et de disputer les huitièmes de finale de la Ligue des champions, les partenaires de Neymar ont chuté mercredi sur la pelouse de Manchester City (2-1), laissant filer la première place du groupe aux joueurs de Pep Guardiola. La veille, une autre mauvaise nouvelle était tombée pour Mauricio Pochettino : les blessures de Georginio Wijnaldum et surtout de Marco Verratti.

Deux milieux de terrain qui ont manqué à l’Etihad Stadium. Touché au genou, le premier ne devrait pas être indisponible trop longtemps. Pour l’Italien, en revanche, cette absence pourrait durer trois semaines indique L’Equipe ce jeudi soir.

Inquiétude aussi pour Herrera

Touché aux quadriceps, le champion d’Europe italien souffre d’une blessure d’une petite lésion qui nécessite du repos. S'il est absent trois semaines, Marco Verratti pourrait manquer cinq matchs importants en Ligue 1 à Saint-Etienne, face à Nice, à Lens et face à Monaco et un match sans enjeu en Ligue des champions contre Bruges. "Petit Hibou" pourrait revenir à la compétition à Lorient le 22 décembre pour le dernier match de l'année avant la trêve hivernale. Autre Parisien blessé, Ander Herrera (ischios) doit passer des examens vendredi mais l'Espagnol pourrait être out un mois selon L'Equipe.