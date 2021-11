Ligue des champions: les réseaux sociaux déchaînés après la victoire de Manchester City face au PSG

Mauricio Pochettino et Lionel Messi ont été les cibles favorites des internautes sur Twitter, lors de la défaite 2-1 du PSG face à Manchester City en Ligue des champions.

La victoire 2-1 de Manchester City face au Paris Saint-Germain, mercredi soir en Ligue des champions, a bien évidemment donné lieu à une cascade de bons mots et mèmes au sein de la twittosphère footballistique.

La première période très difficile du PSG, qui a concédé une dizaine de tirs et passé son temps à défendre, a bien évidemment été largement commentée. Plus globalement, le manque de maîtrise sur l'ensemble de la rencontre a été mis en exergue, bien souvent avec consternation.

La tactique et les consignes de Mauricio Pochettino ont suscité bon nombre de critiques plus ou moins acerbes, et pas seulement de la part de supporters parisiens.

À propos du technicien argentin, les rumeurs concernant un intérêt très vif de Manchester United pour lui étaient bien sûr dans tous les esprits.

Lionel Messi n'a pas échappé aux flèches décochées sur ce réseau. Sa très faible activité, aussi bien en attaque qu'en défense, a passablement agacé. Pour ses détracteurs, le PSG a recruté un marcheur...