PSG: Raï gêné par le soutien de Neymar à Bolsonaro pour les élections au Brésil

Interrogé dans Bartoli Time sur RMC sur le soutien de Neymar à Jaïr Bolsonaro, Raï dit comprendre son engagement politique mais être choqué par la personne choisie. A la veille du second tour des élections présidentielles brésiliennes, la légende du PSG rappelle les fondements racistes et homophobes de la candidature de l'homme d'extrême-droite.

"Je respecte et ça me choque à la fois." Raï a du mal avec les engagements politiques de Neymar. La légende du PSG a été interrogée par Marion Bartoli dans le Bartoli Time sur RMC concernant l'engagement pris en faveur de Jair Bolsonaro, président d'extrême-droite sortant au Brésil, par Neymar lors des élections présidentielles brésiliennes.

"Bolsonaro ont eu des propos qui sont graves"

Alors que ce même candidat présente un léger retard sur Lula, candidat de gauche soutenu par Raï, à la veille du second tour (prévu le 30 octobre), le Brésilien revient sur cette vidéo polémique où l'on voit l'actuel star du PSG prendre position pour Bolsonaro.

"Je respecte ce choix et ça me choque", indique-t-il. "Bolsonaro ont eu des propos qui sont graves, même si on ne se rend pas forcément compte, développe-t-il. Et on essaie de ne pas le voir, de regarder ailleurs ou de le croire sur certaines choses alors que ce qu'il a fait ou dit dans son passé veut dire autre chose."

"Ils ne se rendent pas compte du danger de l'extrême-droite"

"Il a des propos qui sont inacceptables et je sais que si les joueurs qui le supportent ne seraient pas d'accord s'ils avaient toutes les informations", préfère se rassurer Raï, qui est assez proche des nombreux joueurs de la Seleçao ayant apporté leur soutien au président d'extrême-droite.

"De toute façon, il y a plein de joueurs qui sont jeunes et ne se rendent pas compte du danger de l'extrême-droite, pour une grande partie de la population: les plus pauvres, les homosexuels, les minorités, les noirs... Il a des propos racistes, des valeurs qui vont contre les droits humains basiques qu'à mon avis on ne peut pas accepter."