PSG: Neymar soutient Bolsonaro pour les élections présidentielles au Brésil

A trois jours du premier tour des élections présidentielles au Brésil, l'attaquant du PSG et de la Seleçao, Neymar, a apporté son soutien au président sortant et candidat d'extrême droite, Jair Bolsonaro.

La superstar du football brésilien Neymar a déclaré son soutien au président d'extrême droite Jair Bolsonaro, à trois jours d'une élection ultra-polarisée, dans une vidéo publiée jeudi sur TikTok. Dans cette vidéo, l'attaquant du PSG, qui compte plus de huit millions d'abonnés sur TikTok et près de 180 millions sur Instagram, mime en souriant une chanson qui appelle à voter Bolsonaro. Un soutien de poids pour le chef de l'Etat sortant distancé dans les sondages par l'ex-président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva.

"Vote, vote et confirme, le 22, c'est Bolsonaro", dit le refrain de cette chanson de musique électronique, en allusion au code à taper sur l'urne électronique au scrutin de dimanche. Coiffé d'une casquette noire, le footballeur de 30 ans se trémousse sur sa chaise et mime le chiffre "deux" avec les doigts de ses deux mains.

Ils se sont déjà rencontrés

Mercredi, "Ney" avait salué la visite de Jair Bolsonaro dans un centre pour enfants qu'il a fondé à Sao Paulo, à quatre jours du 1er tour de la présidentielle. Le message vidéo de la star du Paris SG pour le candidat à sa réélection a été posté sur les réseaux sociaux par le ministre de la Communication, Fabio Faria, et le fils du président, le sénateur Flavio Bolsonaro. "Je vous remercie pour votre illustre visite. J'aimerais beaucoup être là mais malheureusement je suis loin", a d'abord dit le numéro 10 de la Seleçao qui a disputé mardi à Paris une rencontre amicale contre la Tunisie (5-1). "J'espère que vous profiterez de cette visite à l'institut, le plus bel objectif que je poursuis dans la vie, et je suis très heureux que vous soyez là", a-t-il ajouté avant d'envoyer un baiser de la main.



Neymar et Bolsonaro se sont rencontrés au moins une fois, en 2019, lors de la Copa America disputée au Brésil. Il y a un mois, le président a posté une photo de lui avec un ballon que Neymar lui aurait donné. Le maillot de l'équipe nationale de football du Brésil, aux couleurs verte et jaune du drapeau national, est l'emblème porté par les partisans du président d'extrême droite lors de manifestations et rassemblements de soutien. Neymar, excessivement populaire dans le pays où le foot est roi, s'est tenu en dehors de la campagne électorale. Mais le ministre de la Communication, Fabio Faria, a ajouté à la publication de la vidéo : "Tous en jaune (et) vert, avec le maillot (de la) "Seleçao" pour voter pour notre capitaine dimanche prochain".