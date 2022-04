PSG: "Tais-toi", Rothen demande à Neymar de se faire petit après son triplé contre Clermont

Jérôme Rothen n’a pas apprécié les déclarations de Neymar après son triplé contre Clermont ce week-end. Selon lui, le Brésilien est passé à côté des grandes échéances de la saison de Paris et devrait se faire discret jusqu’à la fin du championnat.

La gifle du PSG face à Clermont, 6-1, n’effacera pas la désillusion de l’élimination en Ligue des champions. "Il y a un truc qui m’a énervé tout le week-end, c’est les déclarations de certains", a expliqué Jérôme Rothen dans Rothen s’enflamme, ce lundi sur RMC. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain regrette, de manière générale, que les Parisiens se félicitent de leurs derniers résultats.

"Aujourd’hui, qu’ils brillent contre Lorient ou Clermont, c’est la moindre des choses, assure Rothen. T’as vu les moyens qu’ils ont par rapport à ces clubs-là ? Et certains vont dire que c’est magnifique 5 buts contre Lorient. Oui, mais tu t’es emmerdé pendant 70 minutes, et j’y étais au Parc des Princes, je sais de quoi je parle. Grâce à Kylian Mbappé, qui a transformé cette équipe, le PSG a bien fini et tu restes sur la bonne impression : Neymar un doublé, Messi trois passes dé, c’est fantastique."

"Mais Neymar ? Mais tais-toi !"

"A Clermont, tu imagines, deux triplés, poursuit Rothen. Mbappé, je ne vais pas lui tomber dessus parce qu’il est comme ça depuis le début de saison. Mais Neymar ? Mais tais-toi ! Tu nous mets trois buts et tu viens faire le malin parce que tu as mis 5 buts en deux matchs ? Il nous prend tous pour des cons, des jambons. (…) On lui demande au moins un minimum de respect, sois bon contre Marseille parce que c’est le dernier gros match sur lequel les supporters t’attendent."

Mais peu importe la fin de saison de Paris et de Neymar, Rothen estime que le divorce est consommé avec les supporters et peut-être même avec le club. "Ça ne va pas effacer le reste. Je pense que la majorité des gens ont envie de voir Neymar s’en aller au mois de juin. Et comme par hasard, à force de dire et de constater, aujourd’hui à Doha ils se posent la question. Ils ont mis du temps mais ils se disent que c’était une mauvaise idée, de le prolonger et de l’avoir pris."