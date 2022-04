Le PSG dément fermement la rumeur d'un désengagement du Qatar après le Mondial

L’émission de télévision espagnole El Chiringuito assure ce lundi que le Qatar aurait décidé de vendre le PSG après la Coupe du monde 2022. Une rumeur balayée par le club parisien, qui dénonce auprès de RMC Sport "de fausses informations venues d'un média bon marché".

D’un revers de main. Le PSG n’a pas tardé à balayer la dernière rumeur venue d’Espagne ce lundi soir. El Chiringuito a annoncé par la voix de l’un ses chroniqueurs que le Qatar aurait décidé de vendre le club parisien après la Coupe du monde 2022 organisée sur son sol (du 21 novembre au 18 décembre). Le show télévisuel est même allé jusqu’à affirmer que "la durée de vie de ce PSG est désormais de six mois".

Des "informations" démenties auprès de RMC Sport par le club de la capitale, qui "nie complètement et catégoriquement ces fausses nouvelles". "Ce n’est pas un hasard si cela vient d’un média espagnol bon marché", ironise le leader de Ligue 1, parlant même de "fake".

Le Real Madrid rêve de recruter Mbappé

Habitué aux scoops sensationnels, et pas toujours vérifiés, El Chiringuito est un programme hybride, entre débats, infos et divertissement, très populaire de l’autre côté des Pyrénées. Cette sortie sur le Qatar intervient d'ailleurs alors que le Real Madrid rêve de recruter Kylian Mbappé cet été. A deux mois et demi de la fin de son contrat à Paris, l’attaquant des Bleus n’a toujours pas annoncé sa décision pour la suite de sa carrière.

Après avoir acheté le PSG en 2011, le Qatar a investi massivement pour en faire l'un des clubs les plus importants d'Europe. De grandes stars ont été recrutées, à l'image de Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Edinson Cavani, David Beckham, Neymar, Lionel Messi ou Sergio Ramos. Sur la scène nationale, Paris a empilé les trophées lors de la décennie écoulée (sept titres de champion, six Coupe de France, six Coupe de la Ligue et huit Trophée des champions).

En revanche, le club de la capitale n'a pas encore réussi à atteindre son "grand rêve", celui de soulever la Ligue des champions. Les coéquipiers de Marquinhos ont tout de même disputé la finale en 2020 (défaite 1-0 contre le Bayern Munich). En attendant le Graal, le PSG a développé sa marque et son aura à l'international, grâce notamment à certains partenariats prestigieux, comme celui avec Jordan. De quoi compenser quelques échecs humiliants sur la scène européenne, à l'image de la récente élimination face au Real Madrid de Karim Benzema, en 8es de finale de la C1.