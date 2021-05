PSG-Reims, les compos: Paris avec Kehrer et Draxler

Le PSG accueille le Stade de Reims, ce dimanche, lors de l’avant-dernière journée de Ligue 1 (21h). Avec l’espoir de rester dans la course au titre avec Lille. Mauricio Pochettino a choisi d’aligner tous ses atouts offensifs pour ce match décisif au Parc des Princes.

Un dernier espoir. A condition de ne pas trébucher une fois de plus. Le PSG a rendez-vous avec le Stade de Reims, ce dimanche, lors de l’avant-dernière journée de Ligue 1 (21h). Un match décisif dans la course au titre pour les Parisiens, qui comptent 3 points de retard sur Lille. Le Losc jouera dans le même temps face à l’AS Saint-Etienne. Et en cas de contreperformance, les joueurs de Mauricio Pochettino pourraient en profiter pour frapper un grand coup.

Encore faut-il qu’ils arrivent à s’imposer au Parc des Princes, là où ils ont tellement de mal cette saison. Car un nouvel accroc pourrait permettre aux Dogues d’être sacrés dès ce week-end. A une journée de la fin.Pour ce match sans filet, le coach du PSG a décidé d’aligner la plupart de ses stars offensives.

Kehrer en charnière centrale

Après plusieurs performances décevantes ces dernières semaines, Mauro Icardi est laissé sur le banc. Tout comme Moise Kean. Kylian Mbappé, Neymar, Angel Di Maria et Julian Draxler se chargeront d'animer l'attaque des champions de France. En l’absence de Presnel Kimpembe (suspendu), Thilo Kehrer est en charnière centrale aux côtés de Marquinhos. Les Parisiens n’ont plus de calculs à faire s’ils veulent conserver leur couronne.

La compo du PSG

Navas - Dagba, Marquinhos, Kehrer, Bakker - Danilo, Herrera - Di Maria, Neymar, Draxler - Mbappé

La compo de Reims

Rajkovic - Foket, Faes, Abdelhamid, Cafaro, Konan - Cassama, Mbuku, Munetsi, Chavalerin - Dia