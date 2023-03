PSG-Rennes: Galtier innove avec la titularisation de Bernat... en défense centrale

Le latéral gauche espagnol est aligné à ce poste inhabituel contre Rennes (17h) en raison de l'hémorragie qui frappe le club de la capitale dans le secteur défensif, privé de tous ses axiaux de métier (Ramos, Marquinhos, Mukiele, Kimpembe).

Contraint de composer avec un secteur défensif exsangue, privé de Sergio Ramos, Presnel Kimpembe, Marquinhos ou encore Nordi Mukiele, tous blessés, Christophe Galtier a tout de même souhaité conserver sa défense à cinq. Ce qui l’oblige toutefois à innover à l’heure d'affronter Rennes ce dimanche (17h), à un horaire inhabituel pour le club de la capitale cette saison. Pour entourer le jeune Bitshiabu, seul défenseur central de formation valide, le technicien français a choisi de lui adjoindre l’expérimenté Danilo Pereira.

Galtier contraint de s'appuyer sur les titis

Plus surprenant en revanche, c’est le latéral gauche Juan Bernat, qui vient compléter ce trio, tandis que Nuno Mendes et Timothée Pembélé seront chargés d’animer les couloirs. Dans l’entrejeu, Christophe Galtier fait confiance au trio composé de Marco Verratti, Fabian Ruiz et Vitinha. Lionel Messi et Kylian Mbappé - passeur et buteur à Brest (2-1) - enchaînent sur le front de l’attaque. C’est en sortie de banc que l’absence de nombreux cadres devrait se faire sentir pour le PSG.

Privé du Brésilien Neymar, forfait jusqu’à la fin de la saison, mais également de Carlos Soler, Galtier a retenu un groupe de 20 joueurs composé de nombreux titis parisiens dont certains n’avaient jamais été appelés auparavant, tels l’arrière droit des U19, Hugo Lamy (19 ans), et le défenseur central Nehemiah Fernandez-Veliz (18 ans). Dans le secteur offensif, Ismaël Gharbi et Ilyes Housni seront, avec Hugo Ekitike, les seuls atouts de Christophe Galtier en attaque.

Le onze du PSG: Donnarumma - Bernat, Danilo, Bitshiabu - Pembélé, Vitinha, Verratti, Ruiz, Nuno Mendes - Messi, Mbappé.