PSG: Galtier évasif sur l’avenir de Messi à Paris

Christophe Galtier, entraîneur du PSG, confirme des discussions pour la prolongation du contrat de Lionel Messi mais ne s’avance pas sur la réussite de celle-ci, tout en soulignant l’apport de l’Argentin.

Christophe Galtier n’a pris aucun risque au sujet de l’avenir de Lionel Messi (35 ans), ce vendredi en conférence de presse. Lié avec Paris jusqu’en juin prochain, l’Argentin discute avec les dirigeants au sujet de l’option pour une année supplémentaire. Interrogé sur son souhait de voir rester le septuple Ballon d’or l’année prochaine, l’entraîneur du PSG a livré une réponse que l’on pourrait qualifier de tiède en se contentant de rappeler son rendement statistique de la saison en cours.

"Quant à savoir si Leo doit être là la saison prochaine…"

"Je sais que 'Léo', la direction sportive (Luis Campos, ndlr) et le président (Nasser Al-Khelaïfi) échangent beaucoup, a-t-il rappelé. Je ne connais pas les tenants et les aboutissants des discussions parce que je veux rester concentré sur l’équipe et les matchs. Quant à savoir si Leo doit être là la saison prochaine… je l’ai déjà dit, c’est aussi la volonté des uns et des autres. Je sais qu’ils discutent, Léo est heureux dans le vestiaire."



"'Léo', c’est 18 buts, 17 passes décisives cette saison, poursuit-il. Oui, j’ai lu certaines critiques sur le match du Bayern mais il n’a pas été le seul. Il a cette capacité à être décisif, il a été très souvent décisif cette saison. Il fait partie des meilleurs passeurs (il est même le meilleur passeur de Ligue 1 avec 13 passes), il marque des buts. C’est un joueur important par son comportement dans le vestiaire tous les jours. Avec son âge, il s’entraine tous les jours, il est toujours heureux de jouer et de faire jouer ses partenaires. Concernant son avenir, il est bien, bien, bien trop tôt pour savoir ce qu’il va se passer."

Selon les informations de RMC Sport, un accord de principe pour une prolongation existe depuis quelques semaines mais plusieurs détails restent encore à régler. Ils concernent notamment la durée du contrat avec deux options: activer l'année supplémentaire déjà en option ou signer un nouveau contrat d'un an avec une saison de plus en option. Le salaire est aussi à l’étude, Paris envisageant d’offrir à l’Argentin des conditions proches de celles de Kylian Mbappé. D’un autre côté, le PSG n’est pas prêt à céder toutes les demandes de Messi.