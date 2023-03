Bayern-PSG: Verratti s’est expliqué avec Bitshiabu et a endossé la responsabilité du premier but

Marco Verratti et El Chadaille Bitshiabu auraient discuté ces derniers jours après l’élimination du Paris Saint-Germain face au Bayern Munich dès les huitièmes de finale de Ligue des champions. Le milieu italien aurait assumé ses responsabilités sur le premier but encaissé par le club francilien.

Eliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le PSG doit rapidement passer à autre chose pour aller conquérir un onzième titre en championnat et préparer la saison 2023-2024. Entré en jeu après les blessures de Marquinhos et Nordi Mukiele, El Chadaille Bitshiabu s’est malgré lui retrouvé au centre de l’attention après la rencontre pour sa passe courte vers Marco Verratti.

Dos au jeu à l’entrée de la surface, l’Italien a perdu le ballon et Eric Maxim Choupo-Moting a marqué le premier but de la victoire bavaroise (2-0). Selon les informations du journal Le Parisien, "Petit Hibou" et El Chadaille Bitshiabu ont discuté ensemble le vendredi suivant la désillusion européenne. L’expérimenté joueur transalpin aurait ainsi assuré au titi du PSG que c’était lui le responsable de ce but encaissé. Une manière d’éviter à son jeune partenaire français de trop gamberger après cette séquence compliquée.

Galtier pas tendre avec Bitshiabu après la rencontre

Pointé du doigt par Christophe Galtier, qui a ensuite fait un rétropédalage en conférence de presse, le jeune défenseur de 17 ans a voulu relancer court sur Marco Verratti mais le pressing de Leon Goretzka a permis aux Allemands de récupérer puis de marquer le but qui a précipité la déroute parisienne.

De nombreux observateurs ont estimé que, si les torts pouvaient être partagés, El Chadaille Bitshiabu n’était pas vraiment le plus coupable sur cette action. Mais Christophe Galtier lui avait un peu reproché de ne pas avoir joué long.

L’entraîneur du PSG avait stigmatisé la relance de son défenseur. Lui qui suit attentivement ce qui se dit et s’écrit à son sujet n’a pas dû passer à côté de l’étonnement que ces propos ont suscité chez certains alors qu’on lui prête le fait d’être sévère avec les jeunes et moins avec les cadres.

Bitshiabu dans le groupe contre Rennes?

A l’image de Marco Verratti, le technicien francilien a lui aussi échangé avec El Chadaille Bitshiabu en fin de semaine dernière afin d’analyser la soirée contre le Bayern en Ligue des champions. Laissé sur le banc face à Brest, le jeune titi qui fêtera ses 18 ans en mai possède des chances de rejouer dès la 28e journée de Ligue 1.

Avec les récents pépins physiques de Marquinhos et Nordi Mukiele ainsi que la blessure longue durée de Presnel Kimpembe, El Chadaille Bitshiabu pourrait bien engranger des minutes pour la réception de Rennes au Parc des Princes. Un match face aux Bretons qui marquera surtout les retrouvailles des joueurs du PSG avec leur public pour une première à domicile depuis l’élimination en C1. Les applaudissements ou les huées des fans risquent d’indiquer qui sont les responsables, selon eux, de l’échec contre le Bayern.