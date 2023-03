PSG-Rennes: le Parc des Princes n'a "aucune raison" de siffler les joueurs parisiens, estime Galtier

En conférence de presse, Christophe Galtier a estimé que les supporters n'avaient aucune raison de siffler les joueurs au Parc des Princes, dimanche contre Rennes en championnat.

Le Paris Saint-Germain va rejouer au Parc des Princes pour la première fois depuis l'élimination en huitièmes de finale retour de Ligue des champions contre le Bayern Munich, dimanche soir contre le Stade Rennais (17h05). Faut-il craindre des sifflets contre les joueurs, comme la saison passée avec notamment Lionel Messi et Neymar? Christophe Galtier n'y croit pas une seconde. Pour lui, rien ne peut être reproché à son groupe.

"Pour quelle raison?", a demandé Christophe Galtier à propos de ces éventuels sifflets. "La saison dernière, c'est la saison dernière", a-t-il ensuite balayé.

"Ils ont donné le maximum"

"Il n'y a aucune raison de siffler nos joueurs, a-t-il enchaîné, en prenant notamment la défense de Lionel Messi. "Ils ont donné le maximum dans cette compétition. Leo, c'est 18 buts et 17 passes décisives (toutes compétitions confondues, ndlr). On n'a pas été éliminés à cause d'untel ou untel. On a été éliminés parce que le Bayern Munich est arrivé beaucoup plus en forme que nous sur cette double confrontation", a conclu Christophe Galtier.