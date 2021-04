PSG-Saint-Etienne en direct : Verratti remplaçant, le retour de Florenzi

Une semaine parfaite pour Paris ?

Il est tôt, on est dimanche, mais la Ligue 1 n'a pas le temps d'attendre. Dès 13 h, Paris retrouve la pelouse du Parc des Princes pour affronter les Verts. Et après la qualification acquise en Ligue des champions mardi soir, le PSG peut revenir aujourd'hui dans la course au titre en cas de victoire. La semaine sera-t-elle totalement réussie pour les Parisiens ?