PSG: saison terminée pour Mukiele, Sanches plusieurs semaines

Le PSG terminera la saison sans Nordi Mukiele qui va subir une opération des ischios jambiers, a annoncé le club, ce mardi dans un communiqué. Le milieu Renato Sanches sera, lui, absent entre trois et quatre semaines.

Un nouveau joueur du PSG forfait jusqu’à la fin de la saison. Après Presnel Kimpembe (tendon d’Achille) et Neymar (cheville), Nordi Mukiele (25 ans) ne rejouera plus cette saison, comme l’a annoncé le club ce mardi dans un communiqué. "Nordi Mukiele souffre d’une lésion haute des ischios jambiers, indique le PSG. Pour minimiser les risques de récidive, le staff médical du Paris Saint-Germain a opté pour une intervention chirurgicale. L’opération sera réalisée en Finlande aujourd’hui (ce mardi, ndlr) et le rendra indisponible jusqu’au terme de la saison."

Trois matchs joués depuis le 15 janvier

Arrivé l’été dernier en provenance de Leipzig contre 12 millions d’euros, l’international français (1 sélection) a disputé 25 matchs cette saison en charnière centrale ou comme latéral droit. Mais l’ancien Montpelliérain a vécu un début d’année 2023 cauchemardesque avec seulement huit rencontres disputés depuis la reprise après la Coupe du monde. Il n’a même joué que trois matchs (contre Marseille, Nantes et le Bayern) depuis le 15 janvier en raison de blessures à répétition.

Paris aborde le sprint final avec quatre défenseurs centraux aptes (Marquinhos, Sergio Ramos, El Chadaille Bitshiabu et Danilo Pereira). Le club devra aussi se passer de Renato Sanches lors de ses prochaines échéances. "Renato Sanches souffre d’une lésion du long adducteur droit, précise le club. Son retour à l’entraînement est prévu dans 3 ou 4 semaines, selon l’évolution clinique."

Le Portugais, arrivé de Lille l’été dernier contre 15 millions d’euros, est un habitué de l’infirmerie cette saison (adducteurs, ischios…) avec 20 matchs manqués. Il était entré en jeu lors des dix dernières minutes de la victoire à Nice (0-2), samedi. A huit journées de la fin du championnat, Paris est leader du championnat avec six points d’avance sur Lens, son prochain adversaire, samedi (21h, 31e journée) au Parc des Princes.