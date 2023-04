Mercato: le PSG vise un jeune défenseur croate

Le Paris Saint-Germain et Luis Campos multiplient les pistes en vue du prochain mercato estival et s'intéressent à Luka Vuskovic. Le club francilien cible le défenseur croate de 16 ans depuis un moment mais n'a rien bouclé et étudient d'autres profils.

Proche de rentrer dans les clous du fair-play financier, le PSG ne va pourtant pas faire n'importe quoi lors du prochain mercato estival. Soucieux de préparer l'avenir, la direction du club francilien multiplie les pistes autour de joueurs prometteurs.

Selon les informations de Fabrizio Romano confirmées par RMC Sport, le Paris Saint-Germain s'intéresse de près au jeune défenseur croate de l'Hajduk Split, Luka Vuskovic. Si l'actuel leader de Ligue 1 cible depuis un moment le central de 16 ans, les discussions n'avancent pas beaucoup.

Paris explore aussi des pistes françaises

A l'étranger, le nom de celui qui a disputé cinq rencontres de championnat avec l'équipe première cette saison est notamment cité du côté de Manchester City. Une éventuelle concurrence qui pourrait expliquer la lenteur des discussions avec le PSG. Mais le club francilien ne travaille pas uniquement sur Luka Vuskovic. Paris avance aussi sur le profil d'un autre joueur croate. Son nom n'a pas encore fuité.

Paris vise aussi d'autres profils menant à des joueurs français. Mais ce sont des opérations onéreuses donc compliquées à réaliser pour le club parisien. Recruter des jeunes talents tricolores reste la volonté de Luis Campos dans la construction de son nouveau projet à Paris.