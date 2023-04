PSG: après son million perdu, Neymar se filme en train de gagner à la roulette

Neymar, actuellement en convalescence, s’est de nouveau filmé en train de jouer sur un casino en ligne, lundi soir quelques jours après avoir perdu une mise d’un million d’euros. Cette fois, il a gagné.

Deux semaines après la polémique, Neymar (30 ans) s’est de nouveau mis en scène en train de jouer sur le casino en ligne Blaze, l’un de ses sponsors, lundi soir. Et cette fois, le Brésilien a gagné. Il a misé plus de 10.000 euros (10.960 précisément) sur plusieurs numéros à la roulette avant que la bille ne s’arrête sur le 29, l’un de ceux qu’il avait choisis. L’attaquant du PSG a ainsi récupéré 35.280 euros de gains avec ce coup de chance. Une issue plus heureuse que celle du 29 mars dernier.

Un gain de 35.000 euros

Ce jour-là, le Parisien avait perdu une mise d’un million d’euros en s’essayant également au casino en ligne lors d’une session diffusée sur Twitch, dans le cadre de son partenariat avec l'opérateur qui n'est pas agréé en France (où le casino en ligne est interdit). L’importance de la somme (qui pourrait avoir été mise à disposition par l’opérateur) et la légèreté avec laquelle Neymar avait vécu la situation (il avait feint de fondre en larmes sur l’air de Titanic) avaient provoqué de vives critiques soulignant l’indécence de ce dernier.

Neymar gagne 35.000 euros à la roulette en ligne © Instagram

En décembre dernier, Blaze est devenu le 26e sponsor du joueur pour une durée de quatre ans. En signant, le joueur s’est engagé à fournir plusieurs prestations par mois sur les réseaux sociaux. Sa perte d’un million d’euros en mars dernier a largement contribué à faire le buzz et faire connaître son engagement avec la marque, qui est également sponsor du club brésilien de Botafogo. "Neymar Jr, l’un des meilleurs footballeurs avec des centaines de millions d’abonnés à travers le monde, et Blaze collaboreront pour vous offrir une toute nouvelle expérience de jeu", avait confié le directeur des opérations du site, Nick Van Gorsel, dans le communiqué.

Neymar, également grand amateur de poker, se remet actuellement d’une opération de la cheville droite en mars dernier. Le Brésilien s’est blessé lors du match face à Lille (4-3) le 19 février dernier, sa saison est terminée. Il documente souvent sa convalescence sur les réseaux sociaux. Entre deux vidéos de roulettes sur des casinos en ligne.