PSG: Sergio Rico de nouveau opéré, un espoir pour reprendre sa carrière

Toujours à l'hôpital de Séville deux mois après son accident de cheval, Sergio Rico va subir une nouvelle opération avant de quitter l'établissement. Il pourrait envisager de reprendre sa carrière, selon un neurologue local.

Sergio Rico va devoir encore patienter avant de quitter l'hôpital Virgen del Rocio de Séville. Victime d'un accident de cheval le 28 mai dernier au cours d'un pèlerinage dans la région, le gardien du PSG avait été placé de coma à la suite d'un traumatisme crânio-cérébral, avant d'en sortir quelques semaines plus tard.

"Il s'agit d'une intervention sans complications, et nous devrions donc être optimistes quant aux résultats"

Selon les informations de Marca, il sera hospitalisé une nouvelle fois au cours de la semaine du 31 juillet afin de "boucher un anévrisme" selon David Pérez, chef du service de neurologie de l'hopital Universitario 12 de Octubre de Madrid. "Ces interventions sont réalisées par radiologie interventionnelle, c'est-à-dire en insérant un cathéter qui va de l'aine au cerveau, et l'anévrisme est bouché avec des matériaux qui ne risquent pas de se rompre à l'avenir, précise-t-il. En principe, il s'agit d'une intervention sans complications, et nous devrions donc être optimistes quant aux résultats".

Le joueur de 29 ans, sous contrat à Paris jusqu'en 2024, pourrait ainsi envisager de reprendre sa carrière. "Après ce coma, les patients se remettent généralement de cette situation sans problème, à condition qu'il n'y ait pas de lésions neurologiques, ce qui ne semble pas être le cas ici", indique effectivement Pérez.

"Je continue à travailler sur ma récupération qui s'améliore de jour en jour", écrivait Rico début juillet

Début juillet, Sergio Rico avait pris la parole pour la première fois, s'adressant à "toutes les personnes qui (lui) ont témoigné et envoyé leur amour en ces jours difficiles". "Je continue à travailler sur ma récupération qui s'améliore de jour en jour, avait-il conclu. Je me sens très chanceux, encore une fois, je vous remercie tous et j'espère vous revoir bientôt".