PSG: Sergio Rico pourrait sortir rapidement de l'hôpital mais sa carrière est fortement compromise

Hospitalisé depuis le 28 mai en raison d'une chute à cheval, Sergio Rico n'est plus en soins intensifs depuis le 4 juillet. Selon The Athletic, le gardien du PSG pourrait sortir de l'hôpital dans deux semaines mais la suite de sa carrière est fortement compromise en raison des séquelles.

Sergio Rico voit le bout du tunnel. Hospitalisé depuis le 28 mai en raison d'une chute à cheval lors d'un pélerinage à El Rocio au lendemain du sacre de champion de France du PSG, le gardien espagnol souffrait de blessures à la tête et au cou après avoir été piétiné par un cheval. Après 36 jours en soins intensifs, où il a été mis sous sédatifs, intubé et stabilisé, dont 19 jours dans le coma, l'ancien portier de Séville est de nouveau conscient et respire seul.

Dans un long récit, The Athletic est revenu sur les dernières semaines de Sergio Rico, qui a "trompé la mort" après un rétablissement "miraculeux". À la suite d'un choc violent, le gardien de 29 ans est passé à un demi-centimètre d'un décès. Heureusement, la moelle épinière n'a pas été endommagée. Mais il a souffert de nombreuses complications.

Un retour sur le terrain "peu probable"

Depuis son hospitalisation, Sergio Rico a perdu plus de 20 kg selon The Athletic, qui ajoute que chaque semaine passée aux soins intensifs a entraîné une perte d'environ 30 % de sa capacité musculaire. Sans problème neurologique, le joueur du PSG a pris conscience de son environnement, a commencé à respirer seul, à faire des gestes et à réagir aux stimulations. S'il éprouve encore quelques difficultés pour parler, le joueur de 29 ans a vu tous les gestes d'affection venus des quatre coins de la planète.

Après plus de cinq semaines aux soins intensifs, le gardien du PSG a été transféré dans le service de l'hôpital, avec l'espoir de pouvoir sortir dans environ deux semaines, toujours selon le média américain. En attendant les résultats d'un dernier scanner, Rico se rétablira au cours des premiers mois dans sa nouvelle maison de Séville. À la suite d'une telle épreuve, un retour sur le terrain semble peu probable. Mais après sa guérison miraculeuse, personne ne peut exclure quoi que ce soit.