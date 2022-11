PSG: "Si un joueur me dit qu’il ne veut pas jouer…", Galtier évoque la délicate gestion des Mondialistes

À 15 jours de la Coupe du monde, le PSG va se déplacer à Lorient dimanche en Ligue 1 (13h). Un déplacement que certains joueurs peuvent redouter en raison du risque de se blesser avant le rassemblement avec les sélections. En conférence de presse, Christophe Galtier a donné des précisions sur la gestion des Mondialistes.

Leader du championnat avec cinq points d’avance sur le dauphin Lens, le PSG affrontera ce dimanche Lorient (à 13h). Un déplacement en Bretagne périlleux, tant les Merlus se sont montrés séduisants dans le jeu depuis le début de la saison. De plus, le fait que la Coupe du monde commence dans 15 jours pourrait inciter certains Parisiens à lever le pied pour éviter les blessures.

Interrogé sur cette possibilité en conférence de presse, Christophe Galtier a annoncé la couleur pour ceux qui ne voudraient pas participer aux derniers matchs avant le Mondial: "Si un joueur me dit qu'il ne veut pas jouer, il ne joue pas. Cela va profiter aussi à quelqu'un d'autre. (…) S'il me dit qu'il a peur et qu'il y a une grosse retenue, ce joueur s'écarte et ça profite à quelqu'un d'autre." Un cas de figure pouvant profiter à des éléments disposant de peu de temps de jeu comme Hugo Ekitike ou encore Pablo Sarabia.

Le conseil de Galtier aux Mondialistes

Malgré ces propos, Galtier espère ne pas voir ses joueurs lui faire une telle demande. Le Français a profité de l’occasion pour faire passer un message aux éléments qui iront au Qatar: "La meilleure façon de se préparer pour faire un bon Mondial, c'est de jouer."

L’ancien Lillois assure aussi que ne pas jouer peut conduire à un pépin physique: "J'ai parlé à des joueurs, qui ne sont plus des joueurs, qui avaient choisi l'option de lever le pied quelques matchs avant leur compétition. Soit ils se sont blessés en préparation, ou alors ils n'ont pas été performants et ils ont perdu le rythme. (…) J'écoute beaucoup les joueurs, on ne doit pas avoir de non-dits. Je leur dis qu'ils doivent avoir confiance sur ce qu'on leur propose à chaque entraînement."

Aucun sélectionneur n’a contacté Galtier

Galtier admet tout de même que l’enchainement des matchs depuis le début de la saison peut peser sur les Parisiens avant le Mondial: "Enchaîner des séries avec des matchs de Ligue des champions en milieu de semaine, c'est très énergivore. (...) Évidemment qu'on est un peu essoufflés, que chaque joueur susceptible de participer à la Coupe du monde a en tête cette crainte de se blesser."

Le technicien ajoute aussi qu’aucun "sélectionneur ne m’a sollicité pour me demander de protéger untel ou untel." À voir si face aux Lorientais, les Parisiens - privés de Lionel Messi ou Presnel Kimpembe - daigneront donner le meilleur d’eux-mêmes afin d’éviter un scénario piège. D’autant que Paris est la seule équipe parmi les cinq grands championnats à être invaincue.