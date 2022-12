PSG-Strasbourg: "Ça fait vraiment plaisir", Mbappé touché par le soutien des supporters

Le PSG a renoué avec la compétition et avec la victoire ce mercredi face à Strasbourg (2-1) lors de la 16e journée de Ligue 1. Un succès arraché dans le temps additionnel par Kylian Mbappé, par ailleurs chaleureusement accueilli par les supporters parisiens après la Coupe du monde.

La relation entre Kylian Mbappé et les supporters du PSG est au beau fixe. Rien de plus logique au vu des performances de l’attaquant français sous le maillot parisien, lui qui compile déjà 191 buts avec Paris et ne compte plus que 9 longueurs de retard pour égaler Edinson Cavani, le meilleur buteur de l’histoire du club. Mais il n’en n’a pas toujours été ainsi. Eté 2021, le Parc des Princes accueillait Mbappé avec des sifflets, lors d’un match, également face à Strasbourg, lui qui entretenait alors le doute sur son avenir entre Paris ou le Real Madrid.

La situation s’est depuis nettement apaisée, et même totalement inversée. Mbappé est à nouveau l’idole du Parc depuis de longs mois. Et quand leur chouchou est dans la peine, les supporters parisiens répondent présent. Ce mercredi, les ultras parisiens ont affiché leur soutien à Mbappé avec des banderoles et même un nouveau chant.

Mbappé a désormais son chant au Parc

"Kylian Mbappé, ce joueur qui nous fait tant vibrer / Quand il est lancé, plus rien ne peut l'arrêter / L'enfant de Bondy ne cesse de nous épater / Il joue pour Paris / Fait rêver le monde entier", ont entonné les membres du CUP, qui avaient aussi déployé comme banderoles : "Kylian, l'avenir t'appartient" ; "Meilleur buteur de la Coupe du monde, pur produit parisien" ; "Le champion, c'est toi".

Des messages qui ont touché le principal intéressé. "Je n’ai pas bien entendu (le chant à sa gloire), car je suis loin. Mais j’ai entendu mon nom, a-t-il confié après la rencontre. Ça fait vraiment plaisir, je remercie les supporters. Quand on revient d’une situation comme la mienne, ça fait toujours chaud au cœur de savoir que vous êtes chez vous ici, donc ça fait plaisir."