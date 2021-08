PSG-Strasbourg: des contrôles d'identité aléatoires pour le pass sanitaire au Parc des Princes

Aux entrées du Parc des Princes pour PSG-Strasbourg samedi, des contrôles d'identité menés par les forces de l'ordre pourraient être associés aux vérifications du pass sanitaire effectuées par les stadiers, selon L'Équipe. Objectif: empêcher toute utilisation fradulueuse du pass sanitaire.

Les fraudeurs s'exposent à 135 euros d'amende, ou plus en cas de récidive. Des contrôles d'identité aléatoires pourraient être réalisés aux entrées du Parc des Princes, samedi à l'occasion du match entre le Paris Saint-Germain et le Racing Club de Strasbourg (coup d'envoi à 21h00). Selon L'Équipe, les forces de l'ordre vérifieront que les informations contenues dans le pass sanitaire correspondent bien à l'identité de son détenteur.

Le pass sanitaire valide (schéma vaccinal complet, test PCR ou négatif de moins de 72 heures, certificat de guérison de moins de six mois) est nécessaire à partir de 18 ans pour assister aux matchs de Ligue 1. Il devra être présenté par le spectateur avant d'entrer dans le stade. Toute personne qui ne dispose pas d'un pass sanitaire valide ne pourra assister à la rencontre, et son billet ne sera pas remboursé.

Les stadiers peuvent vérifier la validité du pass, mais pas l'identité

Si les stadiers ont l'obligation de vérifier la validité du QR code présenté par le spectateur, ils ne sont pas habilités à s'assurer de la bonne correspondance du pass sanitaire avec l'identité de la personne. Comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel, les contrôles d'identité de ce type ne peuvent être réalisés que par les forces de l'ordre (ainsi que les agents SNCF et les discothèques).

En cas d'utilisation frauduleuse d'un pass sanitaire, une amende de 135 euros est prévue par la législation. S'il y a plus de trois récidives en 30 jours, l'auteur de l'infraction s'expose à plus de six mois d'emprisonnement et à 3.750 euros d'amende.