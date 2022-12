PSG-Strasbourg: Hakimi a brandi le maillot de Mbappé face aux tribunes après son penalty

Kylian Mbappé a offert la victoire au PSG face à Strasbourg, mercredi en Ligue 1 (2-1), en transformant un penalty dans le temps additionnel. Un but libérateur célébré par tous ses coéquipiers, à l’image d’Achraf Hakimi, qui a brandi le maillot de son ami face aux tribunes du Parc des Princes.

Encore un penalty décisif. Dix jours après avoir battu trois fois Emiliano Martinez dans cet exercice, lors de la finale de la Coupe du monde 2022 entre la France et l’Argentine (3-3, 2 tab à 4), Kylian Mbappé a récidivé lors de la reprise de la Ligue 1. L’attaquant de 24 ans a offert la victoire au PSG face à Strasbourg dans le temps additionnel (2-1). En obtenant et transformant lui-même un penalty devant Matz Sels. Après avoir tiré à gauche contre l’Albiceleste, le meilleur réalisateur du Mondial au Qatar a changé de côté pour faire trembler les filets.

Un but libérateur, alors que Paris évoluait à dix depuis l’exclusion de Neymar à l’heure de jeu, que Mbappé a célébré sans retenue. En enlevant son maillot pour le faire tournoyer dans les airs, avant de le laisser tomber au sol et de crier sa joie près du point de corner. Ses coéquipiers ont couru derrière lui pour venir le féliciter. Y compris certains jeunes du centre de formation qui s’échauffaient de l’autre côté du terrain. Et dans l’euphorie, Achraf Hakimi a ramassé le maillot de Mbappé, floqué du n°7, pour le brandir face aux tribunes du Parc des Princes. Un bel hommage pour son ami, qu’il a affronté avec le Maroc en demi-finale du Mondial (2-0).

Achraf Hakimi brandit le maillot de Kylian Mbappé © Canal +

Un nouveau chant à sa gloire

De quoi clore une soirée parfaite pour "Kyky de Bondy", qui a eu droit à des banderoles et un nouveau chant à sa gloire de la part des ultras massés dans le Virage Auteuil. Même s’il "ne digérera jamais" (d’après ses propres mots) la défaite contre l’Argentine, l’homme aux quatre buts en finale de Coupe du monde (entre 2018 et 2022) a vite repris son rythme infernal. Il en est désormais à 22 réalisations en 26 matchs avec le PSG cette saison (toutes compétitions confondues). En attendant le déplacement à Lens, dimanche, pour un duel au sommet entre les deux premiers du championnat (20h45).