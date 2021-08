PSG-Strasbourg: le groupe parisien sans Messi ni Neymar

Le PSG a annoncé son groupe ce samedi pour la réception dans la soirée (21h) de Strasbourg, pour la deuxième journée de Ligue 1. Au niveau des recrues, seuls Achraf Hakimi et Georginio Wijnaldum seront de la partie. Lionel Messi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma n'en font pas partie.

Comme attendu, Lionel Messi ne participera pas ce samedi à sa première rencontre officielle avec le PSG. En toute logique, après pratiquement un mois de vacances même s'il s'est entretenu, l'ancien attaquant du FC Barcelone sera dans les tribunes pour assister à la rencontre entre le PSG et Strasbourg (21-h), pour la deuxième journée de Ligue 1.

Un groupe similaire à la semaine dernière

Gianluigi Donnarumma et Sergio Ramos, deux autres des cinq grandes recrues estivales, ne sont pas présents non plus dans le groupe convoqué par Mauricio Pochettino. Néanmoins, Lionel Messi et les nouveaux renforts seront présentés ce samedi, dans un Parc des Princes en présence des supporters, sans jauge sanitaire, pour le grand retour du public après de longs mois d'absence en raison du coronavirus.

A quelques exceptions près, à l'image de Layvin Kurzawa, c'est un groupe assez similaire à celui qui a fait le déplacement en ouverture de la saison, face à Troyes (2-1) la semaine dernière. Marquinhos, Marco Verratti, Angel Di Maria et Neymar sont encore absents, eux qui ont connu un été bien rempli avec leur sélection nationale.

Passeur décisif pour le but victorieux de Mauro Icardi à Troyes, Kylian Mbappé est logiquement dans ce groupe, où plusieurs jeunes joueurs ont été appelés. Achraf Hakimi et Georginio Wijnaldum, qui seront aussi présentés au public avant l'échauffement ce samedi, enchaîneront, pour leur première au Parc des Princes. En face, Strasbourg vit une nouvelle ère avec Julien Stéphan, arrivé sur le banc cet été, mais qui a connu une défaite pour commencer à la Meinau, face à Angers (2-0).