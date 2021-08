PSG-Strasbourg, les compos: la surprise Ebimbe côté parisien

Lionel Messi et Neymar indisponibles, l'attaque parisienne sera menée par Kylian Mbappé et Mauro Icardi, ce samedi contre Strasbourg. Les recrues seront elles présentées au Parc des Princes.

En attendant de pouvoir aligner son trio magique composé de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain doit se contenter du Français, qui mènera l’attaque parisienne contre Strasbourg, ce samedi à 21 heures. Il sera accompagné de Mauro Icardi, dont le temps de jeu devrait grandement diminuer dans quelques semaines.

Pour la réception des Alsaciens, le PSG compte en effet de nombreux absents. Sergio Ramos est blessé alors que Messi, Neymar, Di Maria, Paredes, Marquinhos, Verratti et Donnarumma ont repris l’entraînement il y a seulement une semaine, et sont donc indisponibles. Le onze aligné par Mauricio Pochettino sera donc le même que celui de la première journée de Ligue 1, contre Troyes.

Gameiro titulaire pour Strasbourg

Achraf Hakimi et Georginio Wijnaldum, deux des recrues estivales, sont bien titulaires. En défense, on retrouve également Kehrer, Kimpembe (capitaine) et Diallo. Dans l’entrejeu, Herrera et Draxler seront autour de Wijnaldum. Petite surprise avec la présence du jeune Ebimbe, qui remplace Danilo.

L'ensemble des recrues parisiennes, de Hakimi à Messi en passant par Wijnaldum, Donnarumma et Ramos seront en revanche présentées aux supporters du Parc des Princes avant l'échauffement.

Du côté de Strasbourg, Julien Stéphan a opté pour un 5-3-2 mené en attaque par Ludovic Ajorque et Kevin Gameiro, qui retrouve le Paris Saint-Germain, où il a évolué entre 2011 et 2013. Après la défaite contre Angers la semaine dernière lors de la première journée, les Alsaciens pourraient vivre un nouveau match compliqué au Parc des Princes.

La composition du PSG : Navas – Hakimi, Kehrer, Kimpembe, Diallo – Wijnaldum, Herrera, Draxler, Ebimbe - Icardi, Mbappé.

La composition de Strasbourg : Sels - Fila, Sissoko, Djiku, Perrin, Liénard - Bellegarde, Aholou, Prcic - Gameiro, Ajorque.