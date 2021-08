PSG: le port du masque rendu obligatoire au Parc des Princes malgré le pass sanitaire

Le PSG a confirmé ce samedi l’obligation de porter un masque lors du match de la deuxième journée de Ligue 1 au Parc des Princes contre Strasbourg. Une mesure sanitaire mise en place malgré l’instauration du pass sanitaire dans les stades de l’élite afin de limiter la propagation du Covid-19.

Enfin! Après des mois d’absence, le PSG va retrouver son public ce samedi avec la réception de Strasbourg au Parc des Princes lors de la deuxième journée de Ligue 1 (21h). Victorieuse de Troyes (1-2) le week-end passé, l’équipe francilienne tentera de s’emparer de la première place du classement face aux Alsaciens.

Si les supporters prendront plaisir à retrouver leur stade et assisteront à la présentation des recrues estivales dont Lionel Messi, ils le feront avec un masque sur le visage. Malgré la mise en place du pass sanitaire (certificat de vaccination ou test négatif datant de moins de 72h), les fans parisiens font face à un renforcement des mesures sanitaires.

"Le port du masque est désormais obligatoire au Parc des Princes et dans tous les stades de France", a confirmé le PSG dans un bref communiqué diffusé sur son site. Aucune modification de la jauge, le Parc des Princes est autorisé à accueillir ses supporters à pleine capacité.

Port obligatoire du masque en L1

Le port obligatoire du masque au Parc des Princes peut surprendre en raison du pass sanitaire. Mais si le gouvernement n’impose pas le masque dans les lieux concernés par le passa sanitaire, "l’organisateur, l’exploitant ainsi que le préfet ont la possibilité de le rendre obligatoire." Le PSG ne confirme pas l’origine de cette nouvelle mesure avant le match contre Strasbourg.

A l’inverse le LOSC se justifie par un arrêté préfectoral. Pour les retrouvailles entre Christophe Galtier et les Dogues, ce samedi avec l’affiche entre Lille et Nice, le préfet du Nord a imposé le masque aux fans nordistes et niçois âgés de plus de 11 ans. Idem à Nantes suite à décision de la préfecture de Loire Atlantique.

Du côté du Stade Brestois, le club a confirmé un port obligatoire du masque lors du derby breton contre Rennes en raison d’un arrêté municipal. Les clubs d’Angers, Reims, Lens ont également confirmé via des communiqués ou des publications sur les réseaux l’obligation de porter un masque dans leur stade lors de cette deuxième journée de Ligue 1.

Le choc entre l'OM et Bordeaux ne fera pas non plus exception avec un port du masque obligatoire "de l'entrée à la sortie du stade" ce dimanche au Vélodrome. Le retour à la vie normale se précise dans le foot français mais ce n'est pas encore pour tout de suite.