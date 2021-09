PSG: suspense pour Mbappé avant l'OL, Ramos toujours en phase de reprise

Un point médical sera effectué dimanche matin par le PSG pour savoir si Kylian Mbappé, touché à un orteil en Ligue des champions, peut faire partie du groupe contre l'OL. Sergio Ramos, lui, poursuit sa préparation individuelle.

Suspense pour Kylian Mbappé. Touché à un orteil lors du nul concédé par le PSG mercredi face à Bruges (1-1) en Ligue des champions, le champion du monde va mieux mais il reste incertain pour la réception de l’OL, dimanche (20h45), en clôture de la sixième journée de Ligue 1. Dans son point médical ce samedi, Paris note simplement une "bonne évolution". Un point sera fait avant le match contre Lyon pour savoir si Mbappé peut tenir sa place. En conférence de presse, Mauricio Pochettino n’en a pas dit beaucoup plus : "Il s'est entraîné avec le groupe ce matin, avec précaution. On verra comment il est demain matin pour voir s'il peut faire partie du groupe".

Pas encore de date de retour pour Ramos

Pas épargné par les défenseurs belges, Mbappé avait été contraint de sortir dès la 52e minute, victime d’un traumatisme à l’orteil du pied gauche. Marco Verratti, lui, est certain d’être absent. Touché au genou gauche, il poursuit ses soins "avec une évolution positive". Juan Bernat, tenu éloigné des terrains depuis un an, continue de son côté sa reprise avec le groupe et son travail spécifique. Sergio Ramos manquera également à l’appel. Freiné par une blessure au mollet, l’ancien capitaine du Real Madrid n’a toujours pas joué sous ses nouvelles couleurs. Il continue sa préparation individuelle.

"Il n'y a pas de date spécifique (de retour). Mais nous sommes optimistes sur le fait qu'il sera bientôt disponible. Il est bien, il est calme. Il continue sa préparation. Il veut jouer, bien sûr, parce que jouer le rend heureux. On espère qu'il pourra jouer le plus rapidement possible", a indiqué Pochettino au sujet de l'Espagnol.

L’entraîneur parisien pourra au moins compter face aux Gones sur les retours d’Idrissa Gueye et Angel Di Maria, qui avaient manqué le match contre Bruges pour cause de suspension. Leader de Ligue 1 avec cinq victoires en autant de rencontres disputées, le PSG affrontera une équipe de l'OL en pleine progression et qui vient de s'imposer à Glasgow face aux Rangers (2-0) en phase de groupes de la Ligue Europa.