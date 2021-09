PSG: le démenti très ferme de Leonardo sur le salaire de Messi

Leonardo, le directeur sportif du PSG, a fermement démenti les informations sur le contrat et le salaire de Lionel Messi parues dans le quotidien L’Equipe. Le Brésilien déplore "un manque de respect".

Pas content, Leonardo. A la veille du premier match de Lionel Messi au Parc des Princes avec le maillot du PSG face à l’Olympique Lyonnais, le directeur sportif aurait sans dotue préféré évoquer cette soirée qui s’annonce historique dans l’histoire du club. Mais ce n’est pas pour parler des qualités de la Pulga que le Brésilien a pris exceptionnellement la parole ce samedi.

En colère, Leonardo a voulu faire une mise au point après que L’Equipe a dévoilé les chiffres du salaire de la star argentine. Selon le quotidien sportif, Lionel Messi, 34 ans, touche dans la capitale un salaire annuel de 30 millions d’euros net. Un revenu auquel il convient d’ajouter des primes de fidélités de 10 millions net par an si la star va jusqu’au terme de son contrat en 2024, soit montant total de 110 millions sur trois ans.

Nasser Al-Khelaifi, Lionel Messi et Leonardo (PSG) © AFP

Leonardo: "On n’a pas aimé"

Des chiffres que Leonardo dément donc en bloc, aussi bien sur la valeur que sur la durée du contrat. "On ne peut pas accepter de sortir ça en première page d’un journal comme L’Equipe, s’est fâché le Brésilien avant le début de la conférence de presse de Mauricio Pochettino. C’est inacceptable. C’est tout à fait faux. Je voulais vous le dire. Je pense que c’est un manque de respect et on n’a pas aimé. Je ne comprends pas le timing. C’est vraiment très loin de la vérité, sur la durée et les chiffres. Il y a des clauses de confidentialité, mais je peux dire que ce n'est pas la vérité. La durée du contrat, c’est deux ans. Il n’a pas d’option, obligatoire ou pas obligatoire. C’est faux, ce n’est pas ça et on n’a pas aimé."