Saint-Etienne: Rothen invite Dupraz à se "remettre en question"

Dans son émission Rothen s’enflamme ce lundi sur RMC, Jérôme Rothen a interpellé Pascal Dupraz. Notre consultant demande au coach de l’AS Saint-Etienne de se reconcentrer sur sa mission à l’heure où son équipe, en position de barragiste, reste sur quatre matchs sans victoire en Ligue 1.

Le sprint final s’annonce irrespirable dans le Forez. A sept journées de la fin, l’AS Saint-Etienne occupe la 18e place de Ligue 1. En position de barragiste, avec un point d’avance sur Bordeaux et quatre sur Metz. Dans ce contexte, la réception de Brest s’annonce cruciale, samedi à Geoffroy-Guichard (17h). Comme tous les matchs qui suivront. A l’heure de jouer leur survie dans l’élite, les joueurs de Pascal Dupraz vont devoir retrouver de la confiance après quatre matchs sans succès. D’autant qu’ils restent sur une correction reçue vendredi dernier à Lorient (6-2).

Reste à savoir si leur coach trouvera les ressorts nécessaires à leur salut. Après un baptême plutôt convaincant, Dupraz, arrivé en décembre dernier, a plus de mal depuis quelques semaines. Et Jérôme Rothen a une explication à ce sujet. "Une fois qu’il a gagné deux-trois matchs, il voulait prolonger. Lui n’a jamais fait la demande en interne, mais il sait faire passer ses messages dans la presse, observe notre consultant dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC. Ça a braqué un peu la direction qui s’en prend aujourd’hui aux joueurs (…) Mais si les joueurs ont lâché, il faut dans un premier temps s’en prendre au chef de bord. Il est où le meneur d’hommes depuis quelques jours?"

"Faites votre travail d'entraîneur!"

Rothen estime que Dupraz doit désormais faire son autocritique afin de se recentrer sur sa mission première: maintenir l’ASSE en Ligue 1. Et mettre fin à la mauvaise série de résultats. "Vous faites match nul chez vous contre Troyes (1-1), en égalisant sur un fait de jeu. Derrière, vous prenez une claque monumentale contre Marseille (2-4), en faisant un non-match, avec une politique de jeu qui est le néant le plus complet. Ensuite, vous en prenez six à Lorient (6-2)", rappelle l’ancien milieu de terrain.

"Les joueurs doivent se remettre en question, mais Monsieur Dupraz, remettez-vous aussi en question, poursuit-il. Et, une bonne fois pour toutes, faites votre travail d’entraîneur! Le rôle d’entraîneur, c’est de mettre une équipe avec une stratégie bien plus claire que ce qui est fait actuellement. Et surtout, les intérêts personnels, vous les mettez de côté et vous verrez ça au mois de mai, en espérant que votre équipe sera maintenue."