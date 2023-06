PSG: très ému après le grave accident Sergio Rico, Galtier annonce qu'il "n'y aura pas de fête" du titre

"Il n'y aura pas de fête" pour saluer le onzième titre de champion de France du PSG par égard pour le gardien remplaçant Sergio Rico, gravement blessé dans un accident de cheval, a expliqué jeudi l'entraîneur Christophe Galtier.

Christophe Galtier est apparu en conférence de presse très touché par l'accident grave de Sergio Rico. "Le coeur est lourd", a déclaré jeudi l'entraîneur du Paris Saint-Germain, qui n'a pas plus de nouvelles du gardien espagnol que celles communiquées publiquement par l'hôpital de Séville. "Notre docteur est en relation permanente avec la famille et le corps médical autour de Sergio. On n'a pas plus d'informations", a-t-il affirmé.

"On fait en sorte d'avoir de l'énergie positive pour transmettre de la force à Sergio et du soutien à sa famille, sa maman, ses proches, a ajouté Christophe Galtier. C'est un moment difficile. Les joueurs demandent toujours des nouvelles, il faut de l'espoir, être positif et envoyer de l'énergie à Sergio qui est un grand gaillard, qui se bat. Il faut croire à la vie, à la médecine. C'est une semaine incroyablement dure".

Avec le titre en poche, la dernière soirée au Parc des Princes, samedi, aurait dû être l'occasion d'une grande célébration. "Il n'y aura pas de fête, a annoncé le coach parisien. C'est une semaine très difficile. On est tous touché parce qu'on est passé au titre de champion de France samedi à un réveil plus que douloureux dimanche matin. On est tous touchés, on essaye tant bien que mal à se changer les idées à travers les séances d'entraînement qui ne ressemblent en rien à une préparation de match".

>> Toutes les infos PSG en direct sur RMC Sport

"Un message de soutien" lors de PSG-Clermont

"En dehors du terrain, toutes nos pensées sont pour Sergio. Dès qu'on est sur le terrain, on essaie d'amener des situations ludiques pour que les joueurs puissent évacuer cette tristesse, cette peine de voir leur ami, partenaire se battre toutes les minutes. On essaie d'amener du plaisir dans la séance. Ça dure 1h-1h10 et les joueurs prennent ce bol d'oxygène avant de basculer sur ces questions", a-t-il ajouté.

Face à Clermont, pour la 38e journée de Ligue 1, le PSG prépare une initiative pour Sergio Rico: "Ce ne sera pas un hommage, mais il y aura un gros message de soutien de la part des joueurs, du club, des supporters. Il faut jouer ce match et faire en sorte que la soirée puisse être agréable".

Gravement blessé à la tête dans un accident de cheval, Sergio Rico, 29 ans, a été admis dimanche dans une unité de soins intensifs de l'hôpital Virgen del Rocio de Séville.